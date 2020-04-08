ВОЗ: Во всем мире коронавирусом заразились более 1,35 миллиона человек

Только за последние сутки, по подсчетам Организации, в разных странах умерло почти 6700 человек. Главным очагом распространения опасной инфекции по-прежнему остается Старый свет - там число заболевших превысило 720 тысяч. На первое место по масштабам эпидемии в пределах одной страны вышли Соединенные Штаты, где зафиксировано почти 400 тысяч заболевших.

Ранее президент США Дональд Трамп обвинил ВОЗ в фатальных ошибках, которые, по его мнению, привели к распространению COVID-19 далеко за пределами Китая. В частности, международные чиновники в сфере здравоохранения в свое время не рекомендовали другим государствам закрывать границы с КНР. Однако в Организации продолжают настаивать,что это решение было обоснованным.