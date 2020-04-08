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08.04.2020 11:21
Рубрика: В мире

Впервые в истории Vogue вышел с пустой обложкой из-за коронавируса

Текст: Нива Миракян (Рим)

По вине пандемии апрельский номер Vogue Италия впервые за более чем 100-летнюю историю своего существования вышел с белоснежной обложкой без графики и фотографий.

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Еще две недели назад редакция этого сверхпопулярного журнала готовила номер в коллаборации с L'Uomo Vogue, который не имел ничего общего с новой обложкой. Но руководство издания посчитало кощунственным устраивать гламурный пир вовремя коронавируса, когда люди умирают, доктора и медсестры рискуют собственной жизнью, а мир кардинально меняется на глазах.

"Мы положили свой проект на полку и решили начать с чистого листа", - говорят создатели Vogue Италия - журнала, пережившего войны, кризисы и теракты.

А главный редактор престижного глянцевого издания Эмануэле Фарнетти подробно объяснил, почему выбор редакции пал на белый цвет.

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"Белый - это прежде всего уважение. Белый - перерождение, свет после тьмы, сумма всех цветов. Белый - цвет униформы тех, кто ставит собственную жизнь на кон, спасая наши. Белый - для тех, кто заполняет время и пространство идеями, мыслями, историями, стихами, музыкой и заботой о других. После кризиса 1929 года белый стал цветом одежды, выражающим чистоту настоящего и надежду на будущее. Белыми (бессонными, - прим. "РГ") стали ночи, во время которых верстался этот номер в сложнейших условиях по обе стороны океана. И, наконец, белый - это не цвет проигравших, а чистый титульный лист истории, которая только начинается", - говорится в обращении Фарнетти к читателям.

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