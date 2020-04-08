ВТБ увеличил лимиты по кредитным каникулам в несколько раз

ВТБ в апреле запускает собственную программу отсрочки платежей по кредитам, превышающим установленные новым законом о кредитных каникулах лимиты.

Программа ВТБ, как и государственная программа кредитных каникул, действует для клиентов, среднемесячный доход которых снизился на 30% по сравнению с 2019 годом. Но в отличие от установленных законом условий, программа ВТБ предусматривает отсрочку максимум на три месяца (по госпрограмме - на шесть месяцев).

Банк уже начал прием заявок по автокредитам на сумму до 1,5 млн рублей (установленный законом лимит - не более 600 тыс.).

С 9 апреля банк начнет прием заявок по кредитам наличными на сумму до 2 млн рублей (установленный законом лимит - не более 250 тыс. руб., для ИП - не более 300 тыс.).

С 20 апреля банк начнет прием заявок на отсрочку платежей по ипотеке на сумму до 3 млн рублей, а в Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области - до 8 млн рублей (установленный законом лимит - 1,5 млн).

После окончания каникул размер ежемесячного платежа по ипотеке, кредиту наличными и автокредиту не увеличится, изменится только срок кредитования.

Всем владельцам кредитных карт будет предоставлена отсрочка двух минимальных платежей в апреле и мае, услуга будет подключена автоматически, никаких документов для ее активации предоставлять в банк не нужно. Все начисленные за это время проценты будут добавлены равными частями к минимальным платежам по карте в течение следующих 6 месяцев, начиная с июня, сообщает банк.