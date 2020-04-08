ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября

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08.04.2020 19:30
Рубрика: Экономика

ВТО обязала Украину выполнить требование России по спору до 15 сентября

Текст: Игорь Зубков
Арбитр Всемирной торговой организации обязал Украину исполнить до 15 сентября 2020 года решение Органа по разрешению споров ВТО (ОРС) по делу об антидемпинговых пошлинах на российский нитрат аммония.
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Спор был инициирован Россией еще в 2015 году. ВТО признала обоснованными ключевые претензии российской стороны, в частности, применение заимствованной у Евросоюза методики "энергокорректировок", когда для расчета себестоимости российской продукции не учитывались цены на энергоносители на российском рынке, а использовались цены на рынках третьих стран. Украина также проиграла апелляцию. ВТО обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи и вывести "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер, напоминает Минэкономразвития.

Для России это принципиально важный спор, поскольку аналогичный иск подан против Евросоюза также в 2015 году. В ЕС действуют три антидемпинговые меры, введенные с применением "энергокорректировок" - в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб. Ущерб от них для России многократно больше, чем ущерб от обжалованной антидемпинговой меры Украины. Россия безуспешно пыталась добиться отмены этих мер путем двустороннего политического диалога с ЕС с 1996 года.

Фото: Robert Hradil/Getty Images
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Как поясняет Минэкономразвития, после решения ВТО Украина должна была либо незамедлительно устранить допущенные нарушения, либо договориться с Россией о так называемом разумном периоде времени для исполнения решения арбитров и незамедлительно приступить к устранению нарушений. Достичь такого соглашения с Украиной не удалось, и Россия обратилась в арбитраж ВТО.

Украина запросила у арбитра максимальный в практике ВТО срок исполнения решения органа по разрешению споров - 27 месяцев, объяснив это необходимостью внесения изменений в законодательство, проведением полномасштабного пересмотра антидемпинговых мер, а также сложностью имплементации в условиях чрезвычайной ситуации в отношениях между Россией и Украиной.

В своем решении арбитр принял во внимание аргументы России о том, что заявляемые Украиной законодательные изменения на самом деле не требуются для проведения пересмотра меры. Арбитр посчитал достаточным проведение пересмотра для приведения украинских антидемпинговых мер в соответствие с правом ВТО.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, арбитр согласился с Россией о необходимости незамедлительного исключения "ЕвроХим" из-под действия меры.

В то же время арбитр принял во внимание чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая, по его мнению, в некоторой степени замедляет работу органов государственной власти Украины.

Если Украина не исполнит решение ОРС в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров, сообщает Минэкономразвития. Следуя практике ВТО, это может быть эквивалентное ограничение на украинский импорт в Россию.

Экономика ВЭД Международные организации ВТО Россия и ВТО

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