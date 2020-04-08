ВТО обязала Украину выполнить требование РФ по спору до 15 сентября

Спор был инициирован Россией еще в 2015 году. ВТО признала обоснованными ключевые претензии российской стороны, в частности, применение заимствованной у Евросоюза методики "энергокорректировок", когда для расчета себестоимости российской продукции не учитывались цены на энергоносители на российском рынке, а использовались цены на рынках третьих стран. Украина также проиграла апелляцию. ВТО обязала Украину устранить многочисленные нарушения в части расчета демпинговой маржи и вывести "ЕвроХим" из-под действия антидемпинговых мер, напоминает Минэкономразвития.

Для России это принципиально важный спор, поскольку аналогичный иск подан против Евросоюза также в 2015 году. В ЕС действуют три антидемпинговые меры, введенные с применением "энергокорректировок" - в отношении нитрата аммония, сварных и бесшовных труб. Ущерб от них для России многократно больше, чем ущерб от обжалованной антидемпинговой меры Украины. Россия безуспешно пыталась добиться отмены этих мер путем двустороннего политического диалога с ЕС с 1996 года.

Как поясняет Минэкономразвития, после решения ВТО Украина должна была либо незамедлительно устранить допущенные нарушения, либо договориться с Россией о так называемом разумном периоде времени для исполнения решения арбитров и незамедлительно приступить к устранению нарушений. Достичь такого соглашения с Украиной не удалось, и Россия обратилась в арбитраж ВТО.

Украина запросила у арбитра максимальный в практике ВТО срок исполнения решения органа по разрешению споров - 27 месяцев, объяснив это необходимостью внесения изменений в законодательство, проведением полномасштабного пересмотра антидемпинговых мер, а также сложностью имплементации в условиях чрезвычайной ситуации в отношениях между Россией и Украиной.

В своем решении арбитр принял во внимание аргументы России о том, что заявляемые Украиной законодательные изменения на самом деле не требуются для проведения пересмотра меры. Арбитр посчитал достаточным проведение пересмотра для приведения украинских антидемпинговых мер в соответствие с правом ВТО.

Кроме того, арбитр согласился с Россией о необходимости незамедлительного исключения "ЕвроХим" из-под действия меры.

В то же время арбитр принял во внимание чрезвычайную ситуацию, сложившуюся в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции COVID-19, которая, по его мнению, в некоторой степени замедляет работу органов государственной власти Украины.

Если Украина не исполнит решение ОРС в установленный срок, у России появится право на компенсацию или приостановление уступок в отношении украинских товаров, сообщает Минэкономразвития. Следуя практике ВТО, это может быть эквивалентное ограничение на украинский импорт в Россию.