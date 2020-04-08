ВТО ожидает пугающего сокращения мировой торговли в 2020 году

Всемирная торговая организация прогнозирует в 2020 году падение мировой торговли на 13-32% из-за разрушающего воздействия пандемии COVID-19.

Кризис носит беспрецедентный характер, и оценить его воздействие крайне сложно. Однако по предварительным оценкам ВТО, вызванный эпидемией экономический спад может стать намного сильнее кризиса 2008-2009 годов.

"Неизбежное снижение объемов торговли и производства будет иметь болезненные последствия для домохозяйств и предприятий, - сказал глава ВТО Роберту Азеведу. - Сейчас основная задача - взять пандемию под контроль и смягчить экономический ущерб для людей, компаний и государств".

Оценить возможность восстановления экономики в 2021 также пока сложно - все будет зависеть от хода развития пандемии и ее продолжительности, а также от эффективности деятельности властей.

"Цифры пугающие, от этого никуда не деться. Но быстрый отскок возможен. Принятые сейчас решения определят будущую форму восстановления и перспективы глобального роста. Мы должны заложить основы для устойчивого и социально ориентированного восстановления. Торговля будет здесь важным компонентом наряду с фискальной и монетарной политикой. Сохранение открытых и предсказуемых рынков, а также создание более благоприятной деловой среды в целом будет иметь решающее значение для стимулирования новых инвестиций. И если страны будут работать вместе, то мы увидим гораздо более быстрое восстановление, чем если бы каждая страна действовала в одиночку", - подчеркнул Азеведу.

Почти все регионы столкнутся со снижением объемов торговли в 2020 году, причем проценты будут обозначены двузначными числами. Сильнее всего пострадает экспорт из Северной Америки и Азии.

Согласно прогнозам ВТО, наиболее резко снизится торговля в отраслях с высокой добавленной стоимостью, с разветвленными производственными цепочками - особенно в электронике и автомобилестроении. Снижение в сфере услуг произойдет, в первую очередь, за счет ограничения транспортных услуг и сферы путешествий.