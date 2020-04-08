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Вышел новый трейлер безумного мультфильма от автора "Времени приключений"

Новости
    08.04.2020, 15:51
Текст:   Богдан Бобров
Фото: youtube.com/ Netflix Фото: youtube.com/ Netflix
Фото: youtube.com/ Netflix

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликован полноценный трейлер нового мультсериала под названием The Midnight Gospel, что можно перевести как "Полуночная проповедь".

Фото: kinopoisk.ru
Мультсериал "Время приключений" вернулся с новым тизер-трейлером

Один из авторов проекта - Пендлтон Уорд - создатель "Времени приключений", и это видно сразу. Получив "взрослый" рейтинг, он сразу же, судя по видеоролику, выкрутил градус безумия, расчлененки и нецензурной брани на запредельный уровень.

По сюжету парень Клэнси путешествует по различным вселенным с целью взять интервью как можно у большего числа странных существ, попутно пытаясь заработать на этом много денег.

Выход первого сезона назначен на 20 апреля текущего года.

Трейлер, содержащий весьма причудливые визуальные образы (18+) доступен на YouTube-канале Netflix.

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