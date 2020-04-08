Вышел новый трейлер безумного мультфильма от автора "Времени приключений"

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix опубликован полноценный трейлер нового мультсериала под названием The Midnight Gospel, что можно перевести как "Полуночная проповедь".

Один из авторов проекта - Пендлтон Уорд - создатель "Времени приключений", и это видно сразу. Получив "взрослый" рейтинг, он сразу же, судя по видеоролику, выкрутил градус безумия, расчлененки и нецензурной брани на запредельный уровень.

По сюжету парень Клэнси путешествует по различным вселенным с целью взять интервью как можно у большего числа странных существ, попутно пытаясь заработать на этом много денег.

Выход первого сезона назначен на 20 апреля текущего года.

Трейлер, содержащий весьма причудливые визуальные образы (18+) доступен на YouTube-канале Netflix.