Застрявших на круизном лайнере в Уругвае иностранцев эвакуируют чартером

Граждан Австралии и Новой Зеландии с круизного лайнера Greg Mortimer, застрявшего у берегов Монтевидео из-за коронавируса, заберет чартер. Правительство Уругвая дало разрешение на взлет и посадку самолета. Об этом сообщил МИД латиноамериканской страны.

"Девятого апреля пассажиров с борта заберет медицинский самолет, законтрактованный круизной компанией Aurora. Он отправится в Мельбурн", - сообщение дипведомства приводит РИА Новости.

Австралийский круизный лайнер Greg Mortimer находится в 20 километрах от Уругвая уже неделю. Пассажирам и экипажу не разрешают сойти на берег. С судна были эвакуированы шесть человек, которым понадобилась срочная медпомощь. По данным газеты El Pais, не решенной остается судьба европейцев и американцев, находящихся на судне - на данный момент число заболевших там коронавирусом увеличилось до 128 человек.