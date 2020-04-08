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Текст:   Марина Трубилина 
17:14 08.04.2020

Застройщикам, перешедшим на эскроу счета, легче пережить кризис

Застройщики, перешедшие на проектное финансирование, находятся сейчас в более выигрышной позиции, чем те, кто ведет строительство по прежним правилам, считают в ДОМ.РФ.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

"Пандемия выступает фактором потенциальных проблем во втором полугодии 2020 года, но пока потребность у людей в жилье никуда не делась", - говорит заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

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По его данным, регистрация договоров долевого участия не упала, данные за прошлую неделю находятся на уровне средних показателей 2020 года. Также растет объем проектов с использованием счетов эскроу - из 100 млн квадратных метров, которые строятся в стране, треть возводится по новым правилам. "Проектное финансирование станет "подушкой безопасности" для застройщика в нынешних условиях, поскольку за счет уже полученного кредита, он может спокойно завершить свой проект", - сказал Белоусов. Те, кто строят по новым правилам, сейчас имеют все ресурсы для завершения проектов, отмечают в компании.

"Стройки не стоят. Происходит уникальная ситуация, когда застройщики могут сделать то, что не могли пару лет назад, - перевести сделки в онлайн. Большинство российского населения видят правильной инвестицией - вложить деньги в жилье. Спрос пока не падает", - говорит партнер Colliers International Владимир Сергунин. Он пока не видит какого-то драматизма в развитии ситуации.

Фото: iStock
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По словам Белоусова, людям, которые нуждаются в покупке жилья и планируют это сделать, не нужно ловить "ценовое дно", а нужно покупать сейчас, не пытаясь поймать мифическую выгоду. При этом после режима самоизоляции люди могут пересмотреть свои требования к качеству жилья, и это может оживить рынок новостроек.

Новостройки сейчас выигрывают у "вторичного" жилья, считает руководитель группы компании EY Ольга Архангельская. "Наиболее устойчивые в текущей ситуации - хорошие и качественные продукты. Современные требования к недвижимости - подземные гаражи, парковки, пространства внутри дворов. Это все важные вещи, которые говорят о качестве. Все-таки вторичный рынок жилья может конкурировать со всеми этими потребительскими преимуществами только ценами. В этом смысле современное жилье, первичка, находится в более выигрышной ситуации", - резюмировала она.

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