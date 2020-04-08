Застройщикам, перешедшим на эскроу счета, легче пережить кризис

"Пандемия выступает фактором потенциальных проблем во втором полугодии 2020 года, но пока потребность у людей в жилье никуда не делась", - говорит заместитель руководителя аналитического центра ДОМ.РФ Никита Белоусов.

По его данным, регистрация договоров долевого участия не упала, данные за прошлую неделю находятся на уровне средних показателей 2020 года. Также растет объем проектов с использованием счетов эскроу - из 100 млн квадратных метров, которые строятся в стране, треть возводится по новым правилам. "Проектное финансирование станет "подушкой безопасности" для застройщика в нынешних условиях, поскольку за счет уже полученного кредита, он может спокойно завершить свой проект", - сказал Белоусов. Те, кто строят по новым правилам, сейчас имеют все ресурсы для завершения проектов, отмечают в компании.

"Стройки не стоят. Происходит уникальная ситуация, когда застройщики могут сделать то, что не могли пару лет назад, - перевести сделки в онлайн. Большинство российского населения видят правильной инвестицией - вложить деньги в жилье. Спрос пока не падает", - говорит партнер Colliers International Владимир Сергунин. Он пока не видит какого-то драматизма в развитии ситуации.

По словам Белоусова, людям, которые нуждаются в покупке жилья и планируют это сделать, не нужно ловить "ценовое дно", а нужно покупать сейчас, не пытаясь поймать мифическую выгоду. При этом после режима самоизоляции люди могут пересмотреть свои требования к качеству жилья, и это может оживить рынок новостроек.

Новостройки сейчас выигрывают у "вторичного" жилья, считает руководитель группы компании EY Ольга Архангельская. "Наиболее устойчивые в текущей ситуации - хорошие и качественные продукты. Современные требования к недвижимости - подземные гаражи, парковки, пространства внутри дворов. Это все важные вещи, которые говорят о качестве. Все-таки вторичный рынок жилья может конкурировать со всеми этими потребительскими преимуществами только ценами. В этом смысле современное жилье, первичка, находится в более выигрышной ситуации", - резюмировала она.