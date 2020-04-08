От строителей уже не требуют полной остановки работ из-за нерабочих дней, но застройщики могут столкнуться с дефицитом стройматериалов из-за вынужденного простоя у поставщиков.

В первую нерабочую неделю более 22 процентов застройщиков (из 220 опрошенных) столкнулись со случаями принудительной остановки строек, сообщает НОСТРОЙ. Более чем две трети опрошенных компаний, которые попали в такую ситуацию, получили предписания и штрафы, в 55% случаев рабочие не могли попасть на стройплощадку. Четверть застройщиков остановила работы.

Более 22 процентов застройщиков столкнулись с требованием остановить стройку

В начале прошлой недели представители Роспотребнадзора потребовали, чтобы все покинули стройплощадку, рассказывает основной учредитель группы компаний "Столица" Николай Малахов. Но после дискуссии стороны пришли к компромиссу: продолжили трудиться только те, кто задействован в работах непрерывного цикла, например в монолитных. Рабочие, занимавшиеся отделкой, благоустройством, внутренними инженерными сетями, ушли на выходные. "Мы сейчас делаем 20 процентов той работы, которую могли бы", - отмечает Малахов.

Строители и раньше, особенно в теплый сезон, работали без выходных, и продолжают работать сейчас, отмечает гендиректор "ЗАО СМС" Сергей Болотников. "Были проблемы с подрядчиками. У нас сломался кран, а подрядчик сказал, что у него выходные и они приедут лишь в понедельник", - говорит Болотников. Но в итоге вопрос удалось решить.

Сейчас ситуация стала меняться, отмечают в НОСТРОЙ, почти все регионы выпустили документы, которые разрешают строительным компаниям работать. Большинство застройщиков лишь усилили на площадках санитарные меры. "Персоналу ежедневно измеряют температуру, работа ведется в масках, выданы санитайзеры", - говорит руководитель коммерческого отдела ЖК "Аквамарин" Наталья Тарасова. "Отменены очные планерки с присутствием большого количества подрядчиков, теперь они проводятся по телефону либо индивидуально с каждым", - говорит директор по развитию ГК РКС Девелопмент Станислав Сагирян. "Офисные сотрудники переведены домой, а на стройплощадках введены меры профилактики, - говорит управляющий партнер "ВекторСтройФинанс" Андрей Колочинский. - Строительные работы не приостанавливались, так как по производственно-техническим причинам некоторые их виды, в частности монолитные, кровельные и фасадные, остановить нельзя".

Между тем в ближайшее время компании могут столкнуться с нехваткой стройматериалов, поскольку на каникулы ушли многие производители. По словам Малахова, дефицит уже ощущается - некоторые поставщики записывают клиентов в очередь уже на конец мая, в Красноярском крае были случаи, когда автомобили с материалами не выпускали из города. Во вторник минпромторг обратился к главам регионов с просьбой не останавливать предприятия, чья деятельность необходима для производства стройматериалов. Между тем многие поставщики необходимых для возведения домов материалов напрямую не относятся к строительной отрасли, отмечают застройщики, так что пока проблема остается.

Прямая речь

Член Общественного совета при Минстрое РФ Рифат Гарипов:

Строительная отрасль требует поддержки, в том числе, со стороны федеральной власти. Особенно это касается регионов, где строительные компании - это мелкий и средний бизнес с небольшими активами. Пока строительные площадки работают в штатном режиме. Но в зоне риска около 30% застройщиков.

Можно рассмотреть некие преференции для транспортных и логистических компаний, например, временно отменить плату с большегрузов за проезд по федеральным трассам. Стоит ограничить количество всевозможных проверок и на период пандемии свести их к минимуму. Отдельное внимание стоит уделить работе с банковским сектором и максимально упростить процедуры получения проектного финансирования. Донести до банков, что в это непростое время нужно не зарабатывать на строителях, а поддержать их.

Директор по развитию ГК РКС Девелопмент Станислав Сагирян:

Стройки не остановились, возникали точечные перебои в поставках материалов, но сейчас львиная доля поставщиков возобновила поставки. Стройки могут встать из-за невозможности регистрации уступки прав требования и операций с недвижимым имуществом. Другими словами, застройщики не могут получить деньги от продаж. По ряду регионов есть решение о возобновлении работы по регистрации сделок с недвижимостью, но это происходит отнюдь не везде.

Член генсовета "Деловой России", владелец ГК "Удача" Владимир Прохоров:

Строительный процесс остановить очень сложно, еще сложнее запустить его, поэтому сегодня застройщики продолжают работать. Весна-осень - эти всегда пик строительных работ. Большую часть из них невозможно перенести на холодное время года по технологическим причинам. Остановить стройку сейчас - значит отложить ее почти на год. А это значит, что люди не получат свое жилье вовремя, а девелоперы рискуют потерять квалифицированный персонал и сам бизнес в принципе.

Сейчас существуют проблемы с поставками стройматериалов, не хватает строителей, так как многие из них приезжали на заработки из Узбекистана и Таджикистана. Сложно складывается ситуация с отделочными материалами. Наша компания не продает квартиры с отделкой, но можно заключить договор с застройщиком на отделочные работы. Сейчас мы вынуждены остановить заключение таких договоров, а существующие пересматривать.

Директор департамента девелопмента ГК "А101" Олег Гурьев:

В период нерабочих дней строительно-монтажные работы на всех наших объектах выполняются в соответствии с производственным графиком. Из факторов, которые могут влиять на сроки выполнения некоторых работ, можно назвать сокращение численности рабочего персонала со стороны части подрядчиков, а также локальные сложности с поставками некоторых материалов и компонентов оборудования. В основном, это касается материалов иностранного производства - часть заводов в Китае и Европе возобновили работу, часть продолжает простаивать. Кроме того, из-за пандемии затягиваются таможенные процедуры. Но наша компания сформировала резерв материалов на российских складах, так что до конца мая мы не ждем дефицита.

Групп ЛСР (Санкт-Петербург):

Мы продолжаем свою деятельность, в штатном режиме компания ведет работы и в Москве. У нас имеются два собственных домостроительных комбината, обеспечивающих полный цикл строительства жилых домов "под ключ". Это обеспечивает независимость компании от сторонних подрядчиков.

Вице-президент ГК "Инград" Григорий Звенигородский (Москва)

Все работы на стройплощадках согласованы и ведутся в соответствии с поручениями органов государственной власти.

Массовых задержек с поставкой материалов мы пока не видим. С начала апреля наблюдается рост цен на отделочные материалы - на 5-10%. Но значительного влияния на деятельность компании это не оказывает, поскольку рост цен находится в прогнозируемом диапазоне.

На стройках усилен санитарный контроль. В бытовых городках на стройплощадках регулярно проводится дезинфекция, рабочим выдаются индивидуальные средства гигиены. Дважды в день перед началом смен у них измеряют температуру.

АО Трансервис ЖК Жуковка (Новосибирская область):

Перебоев со стройматериалами у нас нет, работы ведутся согласно графику. Однако в связи с ограничениями из-за вируса, запросы на жилье упали, появился отложенный спрос на приобретение, так как основная доля покупателей - это бизнес, а он переключился на решение проблем своих компаний.

Управляющий директор группы "Самолет" Алексей Козлов (Москва):

Управление проектами максимально переведено в дистанционный формат: электронное подписание договоров, актов выполненных работ, платежи, IT-технадзор и IT-авторский надзор были разработаны в компании еще до введения ограничений, а возникшая ситуация ускорила их внедрение.

Строительные бригады снабжены защитными средствами, регулярно проводится замер температуры, обработка помещений, которые оборудованы антибактериальными лампами. Строительство ведется в несколько смен.

Необходимыми стройматериалами в среднесрочной перспективе мы обеспечены.

Гендиректор ГК "КВС" Сергей Ярошенко (Санкт-Петербург):

На всех наших объектах усилены меры индивидуальной безопасности. Режим входа-выхода на стройку ограничен, рабочие разбиты на группы, предусмотрены средства защиты, обработка закрытых пространств дезинфицирующими средствами.

График поставки материалов регулярно сверяется, если происходит изменение в сроках, мы своевременно перераспределяем план работ или привлекаем альтернативных поставщиков.

Продолжаются также осмотры и приемка квартир в уже сданных домах, но со строжайшим соблюдением дополнительных мер безопасности. Мы сократили количество осмотров в сутки, чтобы клиенты не пересекались друг с другом, ограничили число присутствующих в одном помещении людей - максимум 2 человека. После каждого дольщика в офисе по передаче мы протираем контактные поверхности - столы, стулья, ручки дверей и так далее, раз в два часа проводим уборку с дезинфицирующими средствами. Сотрудники "КВС" снабжены масками и перчатками.

Генеральный директор ГК Атлант Роман Лябихов (Москва):

Строительство продолжается. Безусловно, мы принимаем меры, предписанные в связи с эпидемиологической обстановкой, но они не сказались существенно на процессе работы. Ведь специфика строительных работ такова, что даже в обычное время строители в большинстве случаев находятся на достаточном удалении друг от друга.

Понимая, что может возникнуть сложная ситуация, мы еще в марте организовали "запас" стройматериалов. Конечно, если карантин продлится много месяцев, то сложности возникнут. Но будем надеяться, что ситуация будет развиваться по более оптимистичному сценарию.

Гендиректор Группы компаний "Атлас Девелопмент" Владимир Городенкер (Свердловская область):

Строительно-монтажные работы продолжаются в полном объеме. Чтобы обеспечить стройку, необходимые материалы мы закупили ещё в марте, поэтому даже при возможных проблемах с отгрузками и доставками наши стройплощадки обеспечены работой на 3 месяца вперед. С введением в стране "нерабочих дней" даже отмечается рост продаж!

Заместитель гендиректора девелоперской компании "Унистрой" Искандер Юсупов (Республика Татарстан):

Наши строительные площадки работают в обычном режиме. Перед началом работ производится измерение температуры и обработка рук антисептиком, работники обеспечиваются индивидуальными средствами защиты, места общего пользования несколько раз в день дезинфицируются.

Коммерческий директор ГК ФСК Ольга Тумайкина (Москва):

На всех наших проектах строительный процесс продолжается, и мы прилагаем усилия, чтобы сохранить темпы строительных работ. Сейчас мы используем имеющийся запас строительных материалов. Не все компании, которые занимаются производством такой продукции, ушли на каникулы. Поэтому при сохранении текущей обстановки в течение месяца-двух мы не ожидаем приостановок поставок строительных материалов.

Проблем с нехваткой строителей у нас тоже нет - у нас не очень большой процент рабочих-иностранцев. Те, кто работает вахтовым методом и должен был уехать, остались работать на стройке вместо тех, кто не смог приехать в Россию.

Гендиректор Setl City Илья Еременко:

На наших стройплощадках мы ведем строгий контроль передвижения рабочих, ограничиваем их выход за пределы стройгородков, следим за их здоровьем, проверяем выполнение правил дезинфекции. У мигрантов есть возможность получить все, что необходимо, в пределах площадки: мы даже разрешили в этот период организовать мобильную торговлю товарами первой необходимости прямо в пределах строительного забора. Специальные фургоны торгуют продуктами, средствами гигиены и прочими важными вещами.

Директор по развитию компании Л1 Надежда Калашникова (Санкт-Петербург):

Все стройки работают с соблюдением правил и эпидемиологических норм, все рабочие в масках и перчатках, три раза в день измерение температуры. Подрядчики и поставщики тоже работают, весь офис и клиентские службы работают удаленно, банки тоже, уже заключили несколько дистанционных сделок.

Татьяна Планина, директор по маркетингу строительного холдинга "Термодом" (Пензенская область):

В Пензенской области решением губернатора строительная деятельность в апреле не останавливается. Поэтому на всех стройплощадках холдинга "Термодом" идет работа, но на ее объем может повлиять поставка строительных материалов, так как среди наших поставщиков много тех, кто закрыл производство на время особого режима. Кроме того, уже сейчас чувствуется нехватка рабочей силы: некоторые из наших сотрудников оказались изолированными в подъездах жилых домов, закрытых на карантин. Мы воспринимаем это как временные трудности, речь о приостановке работы на строительных площадках не ведем.

Гендиректор Ikon Development Антон Детушев (Москва):

Наши стройки работают в обычном режиме. Уже после первого сигнала об угрозе коронавируса мы ввели режим повышенной готовности: значительно сократили интервал дезинфекции и уборки помещений, обеспечили строительные штабы термометрами и дезинфекторами.

В строительной отрасли материалоемкость высокая, поэтому, безусловно, высока вероятность, что проблемы в ближайшее время могут испытывать застройщики в разных сегментах ― от комфорт-класса до премиума.

Часть инженерного оборудования и материалов зависит от зарубежных поставщиков. Подогревает ажиотаж и падение рубля: многие контракты будут пересмотрены, часть отгрузки может быть остановлена, что не может не сказаться на темпах стройки. Учитывая это, можно сказать, что остановка работы заводов в России и последствия этого будут заметны довольно быстро.

Для строительной отрасли характерна сезонность: сезонные работы приходятся на теплое время года, поэтому заводы уже давно не работают "на склад". Таким образом, дефицит строительных материалов будет ощутим уже в первые месяцы остановки производства.

Управляющий партнер ГК "Основа" Олег Колченко (Москва):

На фоне полного перехода офисов продаж в режим дистанционных сделок и онлайн-консультирования клиентов стройки ГК "Основа" работают в штатном режиме. С подрядчиками проведены онлайн-совещания, на которых было указано на необходимость усиления медицинского контроля на каждом объекте компании и выполнения рекомендаций Роспотребнадзора.

Сейчас мы не ощущаем на своих стройках недостатка материалов. Проекты обеспечены бетоном, арматурой и всеми остальными стройматериалами. Мы подготовились и, например, по арматуре сделали запас на месяц вперёд.

Думаю, что в течение следующих нескольких месяцев рынок может столкнуться только с нехваткой импортных материалов и комплектующих, преимущественно европейского производства. На этом фоне импортозамещение на стройках может ускориться.

Директор по маркетингу ГК "Дарстрой" Екатерина Иванова (Краснодарский край):

Строительные площадки продолжают работать. Допуск на площадку осуществляется после прохождения термометрии. Строительные бригады обеспечены масками, антисептиками, не допускается скопления в одном помещении более 3 человек.

Коммерческий директор #Суварстроит Эльвира Галяутдинова (Республика Татарстан):

Строительство объектов продолжается. Есть небольшие задержки со стороны поставщиков. Отделы продаж работают в онлайн формате (проводятся консультации, видеоэкскурсии, онлайн подаются документы на ипотеку в банки, проходит электронная регистрация). Сервисом онлайн-регистрации мы занимаемся с 2017 года, поэтому это для нас не новая ситуация.

Есть сложности на вторичном рынке. Закрыты МФЦ, кто осуществляет прием и выдачу документов на вторичном рынке. А доля продаж на первичном рыке происходит путем продажи "старого" жилья. Не все отделения банков работают, что усложняет вывод клиентов и откладывает их покупку.

Гендиректор "РГ-Девелопмент" Татьяна Тихонова:

Строительство наших проектов продолжается в обычном режиме. Строительный рынок пережил не один кризис. История показала, что после таких потрясений на рынке остаются крупные компании, которые занимают долю рынка небольших застройщиков. Даже если сейчас произойдет временное снижение покупательской активности, то через некоторое время спрос пойдет вверх. У нас диверсифицированный портфель объектов, которые расположены в хороших локациях в Москве, такие предложения всегда будут иметь интерес у покупателей.

Гендиректор СК "Перспектива" Михаил Иванов (Москва):

Мы ввели дополнительные меры безопасности на всех строительных площадках. Улучшены условия для соблюдения личной гигиены, сотрудники обрабатывают кожу антисептиками, помещения регулярно проветриваются, проводится ежедневная уборка всех производственных, санитарно-бытовых помещений, транспорта и спецтехники. Все объекты снабжены дезинфицирующими средствами из разных химических групп. Также мы проводим ежедневный контроль работников при помощи тепловизоров.

Допускаю, что в текущей ситуации могут остановиться стройки у небольших или излишне закредитованных компаний. На рынке останутся только устойчивые строители, чей финансовый фундамент способен выдержать потрясения.

Основательный и консервативный строительный бизнес, как правило, имеет определенный запас стройматериалов. Наши стройплощадки обеспечены материалами на месяц вперед. Существующих на складах компании запасов достаточно, чтобы как минимум полгода обеспечивать площадки в полном объеме.

Что касается кадровых рисков, по данным Минстроя РФ, в строительной индустрии заняты порядка 6,4 млн человек, порядка 15-20% из них - трудовые мигранты из соседних стран. В условиях экономического кризиса строительные компании могут рассчитывать на то, что вместо трудовых мигрантов на стройки вернутся россияне, занятые ранее в менее устойчивых сегментах экономики. Работа в строительстве - не самая легкая, она требует много усилий и полной отдачи. Но для многих это может стать возможностью выжить и поддержать свою семью.