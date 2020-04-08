Более 8,6 тысячи человек прошли тестирование в рамках дистанционного этапа конкурса "Лидеры России. Политика".

О запуске нового кадрового конкурса в конце февраля объявил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. В частности, он заявил, что его участниками могут стать люди, которые "хотят пойти на выборы в Госдуму, работать в региональных законодательных собраниях или местных органах власти, стать членами Совета Федерации". Конкурс проводится по поручению президента, цель - выявление, обучение и поддержка перспективных общественно-политических лидеров, обладающих необходимыми знаниями, навыками и мотивацией для законотворческой деятельности.

С 27 марта по 7 апреля участники дистанционного этапа конкурса последовательно получали доступ к тестам - сначала по обществознанию, а затем - на лидерский потенциал. "Второй тест получили возможность пройти только те участники, кто в срок завершил первый: таких оказалось 8798 человек из 9138 конкурсантов, допущенных до дистанционного этапа отбора. Из них своевременно завершили тест лидерского потенциала 8676 человек, или 94,9% участников", - рассказал генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

По его словам, уже 15 апреля участники смогут узнать свои результаты. Лучшие из них получат приглашение на контрольное тестирование перед полуфиналами, чтобы подтвердить результаты дистанционного этапа. Такой подход нужен, чтобы обеспечить честность конкурса и отсеять тех, кто при выполнении тестов пользовался помощью или подсказками, отмечают организаторы. "Контрольное тестирование может не пройти и тот, кто честно выполнил тесты, но не обладает нужным уровнем стрессоустойчивости. К сожалению, низкая стрессоустойчивость, как и недостаток знаний, говорит о том, что человек не может быть лидером", - подчеркивает председатель экспертного совета конкурса Павел Безручко.

Цель - выявление, обучение и поддержка перспективных лидеров

Отметим, что высокий интерес к проекту организаторы отмечали с момента его запуска. Всего на конкурс поступило почти 34 тысячи заявок. К дистанционному этапу были приглашены участники из 85 регионов России. Победителями конкурса смогут стать 70-80 человек, которые получат персонального наставника среди российских политиков, а также право на участие в образовательной программе развития общественно-политических лидеров, реализуемой Мастерской управления "Сенеж" совместно с Высшей школой госуправления.