2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США

Федеральная резервная система (ФРС) США объявила о новом раунде поддержки экономики в рамках антикризисного пакета в 2,3 трлн долларов.

Программа включает в себя кредитование малого и среднего бизнеса, а также поддержку властей штатов и муниципалитетов, сообщается на сайте ФРС. В частности, с этой целью будет создан муниципальный фонд ликвидности с кредитами на сумму до 500 млрд долларов и защитой кредитов на сумму 35 млрд долларов. ФРС также заявила, что будет предоставлять финансирование банкам, участвующим в программе поддержки малого бизнеса.

27 марта 2020 года президент США Дональд Трамп подписал закон о выделении 2,3 трлн долларов на стимулирование американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса. Среди предложенных мер - 350 млрд долларов на поддержку малого бизнеса, налоговые каникулы, 250 млрд на расширенное страхование и проч. Также для поддержки домохозяйств планируется выдать каждой семье по 1200 долларов, плюс 500 долларов на ребенка.

США занимают второе место после Италии по количеству летальных исходов после заражения COVID-2019. По последним данным их число превысило 14 800. Количество безработных в Штатах растет на 6,6 млн в неделю, сообщает The Gardian. По данным издания, общее число людей, потерявших работу, на данный момент составляет 16 млн человек.