Хотя баскетбольная Единая лига уже ушла в отпуск, для российских клубов, участвующих в еврокубках, сезон еще не закончился. Среди них и московский ЦСКА. В эксклюзивном в интервью "РГ" российский форвард армейцев Семен Антонов рассказал, как поддерживает форму в самоизоляции, как лучше доиграть Евролигу и почему перенос Олимпиады - это правильно.

Как себя чувствуешь в режиме самоизоляции? Насколько вообще сложно было к нему привыкнуть?

Семен Антонов: Первая неделя прошла хорошо. У нас уже выработался в семье определенный график. Просыпаемся рано, не позже 7.30. Делаем зарядку, занимаемся разными семейными делами. Часам к десяти утра младший - ему девять месяцев - уже идет отдыхать. Супруга берет на себя старших детей, сына и дочку, а я приступаю к тренировкам. Кручу педали на велотренажере, выполняю определенную программу. Плюс есть задания, которые нам скинул наш тренер по ОФП. Это растяжка, пресс, спина, прыжки. Вторая половина дня после обеда и тихого часа проходит примерно так же, как и первая. На улицу если выхожу, то только вечером, чтобы выбросить мусор. Вообще повезло, что погода на той неделе была не самая лучшая. Сейчас, когда наступит потепление, сдерживать себя станет сложнее. Но есть балкон.

Все вокруг говорят, что в нынешней ситуации самое время сделать то, что всегда откладывал, или заняться чем-нибудь новым. Как у тебя с этим обстоит дело?

Семен Антонов: Ты знаешь, у меня в этом плане пока без продвижений. На самом деле, самоизоляцией больше всего довольны дети. Да, не выходим на улицу. Кстати, старшим объяснили, почему, они вроде все поняли. Зато папа все время дома. Так что ни времени, ни сил ни на что другое не остается. Вот попробовал, пока дети спали, начать новую книгу Акунина, но меня самого срубило в сон уже на второй странице.

Как оценишь свое нынешнее физическое состояние? Если бы завтра объявили о возобновлении сезона, сколько бы тебе потребовалось времени, чтобы набрать боевые кондиции?

Семен Антонов: Думаю, минимум неделя. Да, я кручу велотренажер, делаю кардио, но все равно это не та нагрузка, которую получаешь на площадке. Нельзя встать, два дня подвигаться и начать играть. И с каждой следующей неделей простоя времени на возвращение в боевую форму будет требоваться больше.

Какие новости в клубе? Сейчас в спортивном мире все чаще поднимается тема сокращения зарплат. В футболе в некоторых клубах на соответствующий шаг уже пошли. Как с этим обстоит дело в ЦСКА?

Семен Антонов: У нас пока ничего такого не обсуждалось. Читал, в баскетбольной "Барселоне" поднимаются подобные вопросы. Возможно, это связано с тем, что в футбольной "Барсе" игроки уже согласились на урезание зарплат. У нас сейчас все на самоизоляции, американцы улетели домой, мы остались здесь. На данный момент главное, чтобы все были здоровы. А к этому вопросу мы, возможно, еще вернемся, когда окончательно станет понятно, возобновится сезон или нет.

Сильно расстроился, когда узнал, что Единая лига решила досрочно завершить сезон?

Семен Антонов: Это было ожидаемо. Сначала пример подала КХЛ, да и у нас, когда снялся "Калев", стало непонятно, как вообще доигрывать "регулярку". Опять же "Локомотив-Кубань" сразу ушел на карантин. Плюс без болельщиков играть не очень интересно. Считаю, Единая лига приняла правильное решение. Конечно, когда ты тренируешься весь год, а сезон подходит к своей кульминации, обидно вот так его завершать. Но здоровье людей важнее.

Ты, наверное, слышал про спор, который возник вокруг определения чемпиона России. Скорее всего итоговая классификация будет определена по текущей таблице регулярного чемпионата Единой лиги, и тогда титул достанется "Химкам". По-твоему это справедливо?

Семен Антонов: Не хотелось бы мусолить эту тему. Ведь если я скажу, мол, это несправедливо, все сразу подумают: ну, конечно, Антонов же игрок ЦСКА. А выступал бы за "Химки", наверняка бы говорил: мы сыграли столько матчей, одержали столько побед и достойны чемпионства. Никто не спорит, "Химки" мощно провели первую половину сезона. Но у каждого своя правда. Почитал разные версии на тему того, как поступить, и вижу, что идет как будто перекладывание ответственности. Кто-то ссылается на пример других стран, где закончили по текущим результатам "регулярки". Но, с моей точки зрения, неправильно говорить: вот в Литве сделали так, почему бы нам не сделать так же. Есть ведь Турция и Испания, где чемпионаты пока только приостановлены. Вряд ли условные "Валенсия" или "Барселона" захотят просто так отдать чемпионство "Реалу". В Хорватии вообще никого не признали чемпионом. Правда, от них в Евролиге никто не играет. А российским клубам классификация нужна, чтобы определиться с теми же путевками в еврокубки. Под это ведь закладывается определенный бюджет. В общем, руководство должно принять решение, которым все довольны не будут.

Российским клубам нужна классификация, чтобы решить вопрос с теми же путевками в еврокубки. Под это закладывается определенный бюджет

Между тем Евролига не теряет надежды доиграть сезон. Новые идеи, как сделать это лучше, озвучиваются чуть ли не каждый день. У тебя есть мнение по данному вопросу?

Семен Антонов: Проблема в том, что сейчас ни у кого нет понимания, как дальше будет развиваться ситуация с коронавирусом. Перенос Олимпийских игр дал большой запас по времени: раньше по срокам поджимали олимпийские квалификационные турниры. Сейчас у Евролиги есть июль и август. Многое будет зависеть от обстановки в национальных чемпионатах. Допустим, если все завершатся досрочно, то "регулярку" Евролиги можно будет доиграть в более сжатые сроки. Понятно, что Евролига оглядывается на НБА, на футбольную Лигу чемпионов. Все боятся сделать первый шаг. Вот ФИБА свою Лигу чемпионов перенесла на сентябрь и проведет плей-офф в формате "Финала восьми". С одной стороны, у команд появилась определенность. Допустим, у нашего "Нижнего Новгорода", который там выступает. Ребята знают, что до августа ничего не будет, могут посвятить себя семьям. С другой, по-моему, формат выбран не самый объективный.

На твой взгляд, что лучше? Доигрывать турниры в ущербном формате или полностью их отменять?

Семен Антонов: Сложный вопрос. В случае Евролиги я бы предпочел, чтобы не было "Финала восьми" и других подобных штук. Если уж возобновлять сезон, то лучше доиграть "регулярку". Тем более там осталось всего по шесть матчей. Это было бы справедливо и объективно. Но все равно остается много неясных моментов. К примеру, смогут ли вернуться все игроки в свои команды. Особенно легионеры.

Перенос Олимпийских игр стал для тебя большим разочарованием?

Семен Антонов: Не сказал бы, что сильно расстроился. Это читалось. Непонятно, на что рассчитывал МОК, когда откладывал решение. Считаю, что оно правильное хотя бы потому, что у спортсменов в сложившихся условиях не было нормальной возможности подготовиться к Олимпиаде. Я вообще думал, что перенесут на 2022 год. Было же такое в истории, что Летняя и Зимняя Олимпиады проводились в один год. Если говорить о баскетболе, то теперь нужно думать, что делать с Евробаскетом-2021. Очевидно, что его тоже надо переносить. Нет смысла проводить такой турнир после Олимпийских игр. Но на какой год? Дальше на горизонте маячит квалификация к чемпионату мира. И нужно будет как-то раскидать окна для игр национальных сборных. Кстати, я бы не стал растягивать эти окна на весь сезон: играть их в сентябре, в ноябре, в феврале. Провел бы все матчи в одном месяце, желательно в сентябре до старта сезона, чтобы сыграли все лучшие. И все были бы довольны. В конце концов, это не Евробаскет, где ты десять игр за десять дней играешь и к концу уже никакой. Сыграл матч, отдохнул пару дней - и следующую игру. Но это мое мнение.

Наш барьерист Сергей Шубенков в связи с переносом Олимпиады посетовал, что постареет на год. У тебя такой мысли не возникало?

Семен Антонов: Могу его понять. У него индивидуальный вид спорта, он больше зависит от себя, от своего организма. У игровиков в этом плане все попроще. На первый план все-таки выходят командные действия. В любом случае лучше немного постареть, чем ехать на Олимпиаду под угрозой опасности.

Досье "РГ"

Родился 18 июля 1989 года в Нижневартовске. В 2014 году, выступая за "Нижний Новгород", был признан лучшим российским игроком Единой лиги. За ЦСКА играет с 2016 года. В составе армейцев выиграл Евролигу-2018/2019. Со сборной завоевал бронзу Олимпиады-2012 и чемпионата Европы-2011.