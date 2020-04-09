Авиакомпании США сократят 90 процентов рейсов

Новости

В центре Москвы прогремел взрыв 14:04
Балтийский флот подготовился к борьбе с вирусами 14:00
Звезды шоубизнеса поддержали петербургских врачей флешмобом #ВыГерои 13:59
Лукашенко рассказали о вкладе МЧС в борьбу с пожарами и коронавирусом 13:58
В Москве после зимней спячки начали выползать змеи 13:55
Минздрав перечислил основные симптомы COVID-19 13:53
Свердловские и челябинские больницы получат 10 миллионов защитных масок 13:52
Составлен топ-10 актеров, которые чаще всего играли злодеев 13:50
В Кремле напомнили о праве самозанятых на пособие по безработице 13:48
Галкин запустил в Instagram "сериал" про советских сатириков 13:47
Мигранты в Германии начали шить маски для дома престарелых 13:47
В Кремле напомнили позицию Москвы в преддверии саммита ОПЕК-плюс 13:45
Эрмитаж показал, как живут в самоизоляции музейные коты 13:44
Число жертв коронавируса в Испании превысило 15 тысяч человек 13:38
Звезда "Деффчонок" весело сообщила, что заражена коронавирусом 13:35
Из-за "черных лесорубов" иркутский поселок остался без электричества 13:27
Мишустин: Инвалидность в России будут оформлять заочно до 1 октября 13:26
Малышева рассказала, как дома проверить легкие на устойчивость к коронавирусу 13:19
В Омске выздоровела заболевшая коронавирусом семья 13:18
Замначальника управления МВД Орехово-Зуево задержан за взятку 13:15
Песков пояснил ситуацию со статусом Александровского подворья 13:12
Спрос на доставку почтовых отправлений на дом вырос в 25 раз 13:12
Как выглядел "Москвич-2141" для Франции 13:07
Белорусские лифты доставлены в Норильск по Северному морскому пути 13:04
В Иркутской области выданы все сертификаты на жилье пострадавшим от паводка 13:04
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 12:31
Рубрика: В мире

Авиакомпании США сократят 90 процентов рейсов

Текст: Юрий Когалов

Авиакомпании США из-за нехватки пассажиров сократят к сентябрю до 90 процентов своих рейсов. Как передает Bloomberg, вместо пяти перелетов в неделю в одном направлении перевозчик будет осуществлять лишь один. От некоторых маршрутов откажутся полностью.

Пойти на этот шаг авиакомпании смогли после того, как власти страны изменили транспортные правила. По решению департамента транспорта, перевозчики, осуществлявшие до пяти рейсов в неделю, могут сократить их до одного, если их количество превышало 25 - до пяти.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Число жертв коронавируса в США превысило показатели Испании

Сокращения рейсов уже начались, ряд компаний с начала апреля стал осуществлять лишь несколько десятков рейсов в неделю вместо прежних сотен.

В связи с коронавирусом общее число авиапассажиров в США снизилось на 95 процентов (менее 100 тысяч человек в день по данным на 7 апреля). Самолеты заполнены в лучшем случае на 10 процентов. При этом обслуживание авиапарка обходится в 20 миллиардов долларов в месяц.

"Авиакомпании много теряют. Но все же есть люди, которым нужно добраться, например, из Нью-Йорка в Калифорнию. Они не могут потратить три дня за рулем", - говорит глава департамента транспорта США Элейн Чао.

Сами авиакомпании не надеются на скорое восстановление прежнего пассажиропотока и просят казначейство оказать им финансовую помощь в размере 25 миллиардов долларов.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы
Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных
Минздрав перечислил основные симптомы COVID-19
Названа дата регистрации теста на иммунитет к коронавирусу
Россия готова обсуждать сокращение добычи нефти
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах