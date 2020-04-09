Авиакомпании США сократят 90 процентов рейсов

Авиакомпании США из-за нехватки пассажиров сократят к сентябрю до 90 процентов своих рейсов. Как передает Bloomberg, вместо пяти перелетов в неделю в одном направлении перевозчик будет осуществлять лишь один. От некоторых маршрутов откажутся полностью.

Пойти на этот шаг авиакомпании смогли после того, как власти страны изменили транспортные правила. По решению департамента транспорта, перевозчики, осуществлявшие до пяти рейсов в неделю, могут сократить их до одного, если их количество превышало 25 - до пяти.

Сокращения рейсов уже начались, ряд компаний с начала апреля стал осуществлять лишь несколько десятков рейсов в неделю вместо прежних сотен.

В связи с коронавирусом общее число авиапассажиров в США снизилось на 95 процентов (менее 100 тысяч человек в день по данным на 7 апреля). Самолеты заполнены в лучшем случае на 10 процентов. При этом обслуживание авиапарка обходится в 20 миллиардов долларов в месяц.

"Авиакомпании много теряют. Но все же есть люди, которым нужно добраться, например, из Нью-Йорка в Калифорнию. Они не могут потратить три дня за рулем", - говорит глава департамента транспорта США Элейн Чао.

Сами авиакомпании не надеются на скорое восстановление прежнего пассажиропотока и просят казначейство оказать им финансовую помощь в размере 25 миллиардов долларов.