Банкиры попросили включить сайты 60 банков в список социально значимых

Также Ассоциация банков России считает целесообразным дополнить перечень сайтами платежных сервисов и платежных систем.

Сейчас в перечне 12 банков, а также сервис "Яндекс.Деньги". Всего перечень включает 391 сайт из 18 категорий. К ним должен предоставляться бесплатный доступ.

В этом же письме Ассоциация банков России попросила разъяснить некоторые положения Приказа Минкомсвязи, которым утвержден перечень социально-значимых интернет-ресурсов.

В частности, Ассоциация отмечает, что нет ясности в принципах формирования перечня, обязательности создания отдельной версии сайта или обеспечении отсутствия видеоконтента в текущей версии, предоставлении безвозмездного доступа к мобильным приложениям, дистанционному банковскому обслуживанию и мобильному банкингу.