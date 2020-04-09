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09.04.2020 16:28
Рубрика: Экономика

Банкиры попросили включить сайты 60 банков в список социально значимых

Текст: Игорь Зубков
Ассоциация банков России попросила Минкомсвязь дополнить перечень социально значимых интернет-ресурсов сайтами 60 крупнейших банков, где сконцентрированы более 95% средств физических лиц.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Также Ассоциация банков России считает целесообразным дополнить перечень сайтами платежных сервисов и платежных систем.

Фото: iStock
Какие сайты в России вошли в перечень социально значимых

Сейчас в перечне 12 банков, а также сервис "Яндекс.Деньги". Всего перечень включает 391 сайт из 18 категорий. К ним должен предоставляться бесплатный доступ.

В этом же письме Ассоциация банков России попросила разъяснить некоторые положения Приказа Минкомсвязи, которым утвержден перечень социально-значимых интернет-ресурсов.

В частности, Ассоциация отмечает, что нет ясности в принципах формирования перечня, обязательности создания отдельной версии сайта или обеспечении отсутствия видеоконтента в текущей версии, предоставлении безвозмездного доступа к мобильным приложениям, дистанционному банковскому обслуживанию и мобильному банкингу.

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