Указ главы Республики Башкортостан от 9 апреля 2020 года № УГ-136 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)"

1. Внести в Указ Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111 "О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (с последующими изменениями) изменения, изложив его в следующей редакции:

"О введении режима "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан в связи с угрозой распространения в Республике Башкортостан новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)

В соответствии с Федеральным законом "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и Законом Республики Башкортостан "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Ввести для органов управления и сил Башкирской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций режим функционирования "Повышенная готовность" с установлением обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения в соответствии с настоящим Указом.

2. Отменить, а при невозможности - перенести проведение запланированных на территории Республики Башкортостан мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных) с количеством участников свыше 50 человек либо с участием представителей иностранных государств и субъектов Российской Федерации на более поздний срок (не ранее 20 апреля 2020 года), за исключением случаев, предусмотренных решением оперативного штаба по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.

3. Обязать граждан Российской Федерации, находящихся на территории Республики Башкортостан (далее - граждане):

1) начиная с 20.00 часов 31 марта 2020 года соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания), за исключением случаев, предусмотренных настоящим Указом;

2) имеющих детей, не достигших возраста 17 лет, не допускать их нахождение в общественных местах без своего сопровождения с 18.00 часов до 13.00 часов местного времени;

3) в возрасте старше 65 лет воздержаться от нахождения в общественных местах с 18.00 часов до 10.00 часов местного времени без исключений, предусмотренных режимом самоизоляции, кроме обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

4) начиная с 20.00 часов 31 марта 2020 года соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование не менее чем 1,5 метра), в том числе в общественных местах, за исключением нахождения в такси;

5) воздержаться от:

поездок за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, эпидемически неблагополучные по новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) (далее - коронавирусная инфекция), в соответствии с информацией, размещенной на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (далее - Роспотребнадзор) в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://rospotrebnadzor.ru);

посещения любых массовых мероприятий (в том числе деловых, культурных, развлекательных и спортивных);

посещения мест массового скопления людей, в том числе религиозных объектов;

поездок, в том числе в целях туризма и отдыха.

4. Режим самоизоляции не распространяется на следующие случаи:

а) обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

б) следование к ближайшему месту (для городских округов и городских поселений ближайшее место - это расстояние, не превышающее 150 метров от места проживания (пребывания) для приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим Указом (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);

в) прогулка одним из родителей с малолетним ребенком, находящимся в детской коляске, на расстоянии, не превышающем 150 метров от места проживания (пребывания) (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);

г) выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания) (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);

д) вынос отходов до ближайшего места накопления отходов (при наличии паспорта, иного документа, удостоверяющего личность);

е) работа в нижеперечисленных органах, организациях при наличии документа, удостоверяющего личность, и пропуска в виде пластиковой карты или на бумажном носителе, выданного указанными органами, организациями (индивидуальными предпринимателями), по форме, утвержденной настоящим Указом (приложение № 1). Данные пропуска выдаются работникам под персональную ответственность руководителя органа, организации (индивидуального предпринимателя). Ранее выданные (до 6 апреля 2020 года) работодателями справки действительны. Организации, вошедшие в разрешенный перечень, обязаны проводить комплекс санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий (в т. ч. ношение средств индивидуальной защиты (масок), использование дезинфицирующих средств, проветривание помещений, нанесение разметки для соблюдения социального дистанцирования и т.п.).

Перечень органов, организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена:

организации, чья деятельность не приостановлена Указом Президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации";

организации, чья деятельность не приостановлена настоящим Указом (приложение № 2);

государственные органы, в т.ч. суды, правоохранительные органы;

администрации муниципальных образований Республики Башкортостан;

учреждения в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, социальной защиты населения, а также Координационный центр по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции; сельскохозяйственные организации;

организации общественного питания в соответствии с требованиями пункта 18 настоящего Указа;

организации, осуществляющие охрану, защиту и воспроизводство лесов;

строительные организации;

многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

организации, предоставляющие услуги связи;

средства массовой информации;

организации, предоставляющие ветеринарные услуги;

зоомагазины, ритуальные салоны, химчистки, автосервисы;

организации (индивидуальные предприниматели, граждане), обеспечивающие население строительными, хозяйственными товарами, товарами для дач, садов, огородов, запасными частями и комплектующими изделиями для автотранспортных средств, сельскохозяйственной техники, тканевыми материалами, печатной продукцией средств массовой информации;

пункты выдачи Интернет-заказов и организации, предоставляющие услуги дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

спортивные учреждения только для лиц, проходящих спортивную подготовку на этапе совершенствования спортивного мастерства и высшего спортивного мастерства, членов спортивных сборных команд Российской Федерации и Республики Башкортостан, членов профессиональных спортивных клубов;

в сфере адвокатуры, нотариата, охраны, патрулирования улиц и общественных мест (народные дружинники);

в сфере волонтерской деятельности;

ж) следование (за исключением граждан в возрасте старше 65 лет) в связи с нижеперечисленными уважительными причинами на автомобиле лично либо вместе с проживающими с ним близкими родственниками (под близкими родственниками понимаются - родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) при наличии документа, удостоверяющего личность, и подтвержденной заявки, полученной на электронном сервисе по адресу http://doroga02.ru (данная подтвержденная заявка представляется гражданином на бумажном носителе либо в электронном виде на мобильном устройстве). Возможность поездки предоставляется 1 раз в сутки на срок не более 90 минут, а при следовании в садовые, приусадебные, дачные участки и индивидуальные жилые строения, расположенные на этих участках, в загородные индивидуальные жилые дома (с 16.00 часов 10 апреля 2020 года) - возможность поездки предоставляется 1 раз в сутки для поездки туда-обратно.

Перечень уважительных причин:

смерть близкого родственника;

рождение ребенка близких родственников;

возвращение из другого населенного пункта к месту своего постоянного проживания;

доставка продуктов питания (лекарственных средств, товаров первой необходимости) близким родственникам;

уход за тяжелобольными или нуждающимися в уходе в стационаре близкими родственниками;

обращение в медицинские организации государственной системы здравоохранения для оказания плановой медицинской помощи по предварительной записи или при наличии направления на госпитализацию;

обращение в организации, предоставляющие услуги связи, в финансовые организации, в многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных услуг;

реализация продуктов питания собственного производства;

а начиная с 16.00 часов 10 апреля 2020 года - в садовые, приусадебные, дачные участки и индивидуальные жилые строения, расположенные на этих участках, в загородные индивидуальные жилые дома;

з) наличие пропуска, выданного для внутримуниципального передвижения администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан в определенном ими порядке, предусматривающем в т.ч. его выдачу волонтерам, для межмуниципального передвижения - оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан.

5. Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена, размещается по адресу http://doroga02.ru. Такие организации могут осуществлять свою деятельность в торговых, торгово-развлекательных центрах.

Предупредить организации (индивидуальных предпринимателей), не включенные в разрешенный перечень в соответствии с настоящим Указом, в том числе и религиозные организации, о необходимости приостановления деятельности.

6. Гражданам, иным организаторам публичных мероприятий воздержаться от организации и участия в публичных мероприятиях на период действия настоящего Указа.

7. Гражданам, прибывшим из иностранных государств, а также из города Москвы и других субъектов Российской Федерации, неблагополучных по коронавирусной инфекции:

- незамедлительно пройти тестирование на коронавирусную инфекцию;

- обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения, а также проживающим совместно с ними гражданам;

-незамедлительно сообщать о своем возвращении на территорию Российской Федерации, месте, датах пребывания в иностранных государствах, контактную информацию по номерам телефонов 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20 или заполнить анкету на официальном сайте Министерства здравоохранения Республики Башкортостан (http ://health.bashkortostan.ru/feedbacks-form/ 5 8/);

- при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому с вызовом медицинского работника без посещения медицинских организаций;

- для вызова медицинского работника на дом в рабочие дни с 8.00 до 20.00 часов необходимо позвонить по телефонам контакт-центра 13-01, 8-800-347-13-01 или справочному телефону медицинской организации, или воспользоваться интернет-ресурсом: http://gosuslugi.ru/; с 20.00 до 8.00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни - по телефонам 112, 103, 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20.

8. Гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 3 к настоящему Указу, а также проживающим совместно с ними гражданам, соблюдать режим самоизоляции на дому, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 настоящего Указа.

9. Работодателям, осуществляющим свою деятельность на территорий Республики Башкортостан:

- воздержаться от направления работников в командировки за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в таких мероприятиях;

- осуществлять мероприятия, направленные на выявление и недопуск на рабочее место, территорию организации работников с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка И др.);

при поступлении запроса Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан незамедлительно представлять информацию о всех контактах работника, заболевшего коронавирусной инфекцией, в связи с исполнением им трудовых функций, организовать проведение дезинфекции помещений, где находился указанный заболевший работник;

- активизировать внедрение удаленного режима работы, дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования;

- проводить обязательную дезинфекцию контактных поверхностей (мебели, оргтехники и других) во всех помещениях в течение рабочего дня с периодичностью каждые 2 часа;

- использовать в помещениях оборудование по обеззараживанию воздуха (по возможности), обеспечить регулярное (каждые 2 часа) проветривание рабочих помещений;

- обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств для уборки помещений и обработки рук работников;

- при наличии столовой - перейти на одноразовую посуду или обеспечить дезинфекцию многоразовой посуды; при отсутствии столовой - выделить оборудованные помещения для приема пищи работниками.

10. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в местах массового скопления людей, а также деятельность по перевозке железнодорожным, автомобильным и другим видом транспорта, ежедневно проводить мероприятия по дезинфекции, обеспечить наличие памяток, листовок по вопросам профилактики COVID-2019.

11. Дошкольным образовательным организациям, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям и организациям дополнительного образования:

- осуществлять мероприятия по выявлению обучающихся с признаками инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель, одышка и др.) и недопущению нахождения таких обучающихся на учебных местах;

- не допускать на рабочее место работников с признаками заболевания ОРВИ и гриппом;

организовать комплекс профилактических мероприятий, предусматривающих обеззараживание посуды, воздуха и поверхностей в помещениях с использованием дезинфицирующих средств и методов, разрешенных к применению, а также текущую влажную уборку и проветривание помещений;

- обеспечить условия для гигиенической обработки рук детьми и работниками;

- ограничить въезд и выезд организованных групп обучающихся на территорию Республики Башкортостан и за ее пределы.

12. Организациям дополнительного образования:

- в период школьных каникул с 23 марта по 5 апреля 2020 года приостановить очное обучение;

- с 6 апреля 2020 года организовать переход на дистанционную форму обучения.

13. Профессиональным образовательным организациям организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

Образовательным организациям высшего образования при наличии возможности организовать перевод обучающихся на дистанционные формы обучения.

Министерству образования и науки Республики Башкортостан оказать содействие указанным организациям в выполнении настоящего пункта.

14. Общеобразовательным организациям (школам):

- продлить школьные каникулы, установив их период с 23 марта по 5 апреля 2020 года;

- организовать с 6 апреля 2020 года обучение в дистанционной форме;

при принятии соответствующего решения администрацией муниципального района (городского округа) Республики Башкортостан обеспечить для учеников 1-4 классов включительно функционирование дежурных групп с численностью не более 15 обучающихся (при наличии соответствующего решения родителей или иных законных представителей). В первоочередном порядке включать в дежурные группы учеников, родители или иные законные представители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность.

15. В дошкольных образовательных организациях:

- обеспечить введение и соблюдение карантинных мероприятий, включая ограничение посещений;

обеспечить для воспитанников работу дежурных групп с численностью не более 15 детей, родители или иные законные представители которых работают в организациях, осуществляющих непрерывную деятельность.

16. Считать необходимым введение и соблюдение карантинных мероприятий, включая ограничение посещений, в организациях социального обслуживания (домах-интернатах (пансионатах) для престарелых и инвалидов, специальных домах для одиноких престарелых и других), усиление дезинфекционного режима.

17. Обязать организации (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена и обуславливает совместное пребывание граждан (посетителей, клиентов), обеспечить соблюдение гражданами социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

18. Организациям (индивидуальным предпринимателям), осуществляющим оказание услуг в сфере общественного питания (рестораны, бары, кафе и иные аналогичные объекты):

- расположенным в торговых объектах, торгово-развлекательных центрах (фуд-корты) приостановить деятельность (прекратить допуск граждан) с 28 марта 2020 года и до особого указания;

- обеспечить в зале обслуживания соблюдение посетителями социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зале обслуживания;

- не допускать случаев одновременного нахождения в зале обслуживания 50 и более посетителей;

- не предоставлять услуги по курению кальянов;

осуществлять расчеты с посетителями преимущественно в безналичной форме;

- отдавать предпочтение дистанционной торговле.

19. Предложить организациям, предоставляющим услуги связи, не прекращать предоставление услуг связи на период действия настоящего Указа.

20. Управлению Роспотребнадзора по Республике Башкортостан совместно с Государственным комитетом Республики Башкортостан по торговле и защите прав потребителей осуществлять контроль за соблюдением:

- режима изоляции лиц, прибывших на территорию Республики Башкортостан;

- требований об обязательном использовании средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) работниками транспортных организаций, аэропортов, вокзалов, других мест с массовым пребыванием людей;

- ограничений деятельности организаций (индивидуальных предпринимателей), предусмотренных настоящим Указом.

21. Лицам, замещающим государственные должности Республики Башкортостан, руководителям государственных органов Республики Башкортостан:

- не осуществлять служебные командировки (выезды) на территории иностранных государств;

- служебные командировки (выезды) в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях и только по поручению Главы Республики Башкортостан.

22. Руководителям государственных органов Республики Башкортостан:

- обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- не направлять лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников в служебные командировки (не разрешать их выезд) на территории иностранных государств;

- направление лиц, замещающих должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан, и иных работников в служебные командировки в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях;

- отказаться от проведения мероприятий с участием иностранных граждан, а также от участия в них, за исключением мероприятий, проведение и участие в которых осуществляется по поручению Главы Республики Башкортостан;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом;

- организовать взаимодействие с подведомственными организациями по соблюдению требований, предусмотренных настоящим Указом;

- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии), конкурсов на замещение вакантной должности государственной гражданской службы Республики Башкортостан (на включение в кадровый резерв).

23. Органам местного самоуправления Республики Башкортостан:

- обеспечить соблюдение работниками социального дистанцирования не менее чем 1,5 метра, в том числе установление специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

- организовать патрулирование улиц, других общественных мест с привлечением народных дружин, волонтеров, общественных организаций в сфере общественной безопасности, в том числе с использованием стационарных и мобильных громкоговорящих устройств в целях разъяснения соблюдения мер по противодействию распространению коронавирусной инфекции;

- сформировать и создать условия для деятельности волонтерских групп, оказывающих помощь гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, в том числе в рамках работы Координационного центра по содействию гражданам, находящимся в режиме самоизоляции;

- принять меры по закрытию (ограждению щитами, сигнальной лентой, веревкой с красными флажками и т.п.) парков, скверов, аллей, а также детских площадок, в том числе расположенных во дворах многоквартирных домов;

рассмотреть вопрос внесения изменений в местные бюджеты, предусматривающих перераспределение (резервирование) бюджетных средств, прежде всего на оказание мер по поддержке социально-экономической сферы;

- не направлять депутатов, муниципальных служащих в служебные командировки (не разрешать их выезд) на территории иностранных государств;

- направление депутатов, муниципальных служащих в служебные командировки в субъекты Российской Федерации, неблагополучные по коронавирусной инфекции, осуществлять в исключительных случаях;

- оказывать содействие и обеспечить условия для выполнения медицинскими организациями функций по оказанию медицинской помощи и обеспечению санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- обеспечить в пределах компетенции информирование населения о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, в том числе о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом;

- воздержаться от организации и проведения личных приемов граждан (при их согласии), конкурсов на замещение вакантной должности муниципальной службы в Республике Башкортостан (на включение в кадровый резерв).

24. Рекомендовать территориальным органам федеральных органов исполнительной власти, расположенным в Республике Башкортостан:

- оказывать в пределах компетенции содействие гражданам в выполнении требований, предусмотренных настоящим Указом;

- оказывать в пределах компетенции содействие государственным органам Республики Башкортостан и органам местного самоуправления в реализации мер по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции.

25. Правительству Республики Башкортостан оперативно:

- внести предложения по государственной поддержке экономики региона;

организовать дополнительно в городском округе город Октябрьский, муниципальном районе Абзелиловский район Республики Башкортостан работу обсерваторов для лиц, прибывших из эпидемически неблагополучной территории по коронавирусной инфекции, в соответствии с требованиями, установленными Роспотребнадзором;

- внести предложения по поощрению медицинских работников, а также работников (служащих), участвующих в обходах, оказании содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам с ограниченными физическими возможностями, в условиях действия режима "Повышенная готовность";

- представить на утверждение план мероприятий по строительству инфекционной клинической больницы в городе Уфе;

- утвердить Порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными коронавирусной инфекцией, включая возможность отбора материала от таких лиц в Международном аэропорту "Уфа" им. Мустая Карима;

- утвердить перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III-IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя;

определить потребность в тест-системах для диагностики коронавирусной инфекции.

26. Министерству здравоохранения Республики Башкортостан:

- во взаимодействии с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными в Республике Башкортостан, органами исполнительной власти Республики Башкортостан, органами местного самоуправления Республики Башкортостан обеспечить обязательное проведение лабораторного исследования на COVID-2019 следующих категорий лиц:

контактировавших с больным COVID-2019;

с диагнозом "внебольничная пневмония";

старше 65 лет, обратившихся за медицинской помощью с симптомами респираторного заболевания;

медицинских работников, имеющих риски инфицирования COVID-2019 на рабочих местах, - 1 раз в неделю, а при появлении симптомов, не исключающих COVID-2019, - немедленно;

граждан, находящихся в учреждениях постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения уголовно-исполнительной системы) (далее - учреждения постоянного пребывания), и работников учреждений постоянного пребывания - при появлении симптомов респираторного заболевания;

- организовать мониторинг сведений о наличии тест-систем, объемах и результатах лабораторных исследований на COVID-2019, проведенных лабораториями организаций вне зависимости от их организационно-правовой формы, и ежедневное представление указанных сведений в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан";

- при получении положительного результата на COVID-2019 незамедлительно информировать Управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и направлять биологический материал в ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан", в Министерство здравоохранения Российской Федерации в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 373 "Об утверждении Временных правил учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)";

- обеспечить круглосуточную работу "горячей линии" по вопросам оказания медицинской помощи населению по номерам телефонов 8 (347) 286-58-27, 8 (347) 279-91-20;

- обеспечить координацию деятельности медицинских организаций Республики Башкортостан, направленную на готовность к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с признаками респираторного заболевания, отбору биологического материала и направлению его для исследования на коронавирусную инфекцию;

- обеспечить подготовку медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для изоляции и госпитализации лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

- осуществить закупки лекарственных препаратов, медицинского оборудования (в том числе аппаратов искусственной вентиляции легких, аппаратов экстракорпоральной мембранной оксигенации, передвижных рентгеновских и ультразвуковых аппаратов), расходных материалов медицинского назначения, дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в порядке, предусмотренном пунктом 9 части 1 статьи 93 Федерального закона от 5 апреля 2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в объемах, необходимых для оказания экстренной и неотложной медицинской помощи;

- привлечь волонтеров из числа студентов, обучающихся в медицинских образовательных учреждениях, при оказании медикосоциальной помощи гражданам пожилого возраста;

- проводить ежедневно (в 14.00 часов) брифинги с предоставлением всей достоверной информации по вопросам распространения коронавирусной инфекции.

27. Рекомендовать Управлению Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Республике Башкортостан обеспечить охрану медицинских организаций, перепрофилированных для изоляции и госпитализации лиц, заболевших коронавирусной инфекцией, а также лиц с симптомами, не исключающими коронавирусную инфекцию.

28. Министерству семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан:

- во взаимодействии с органами местного самоуправления, органами в сфере общественной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций продолжить осуществление контроля за соблюдением гражданами условий самоизоляции с информированием Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан;

совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан (по согласованию), Государственным комитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям, Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан (по согласованию), Главным управлением МЧС России по Республике Башкортостан (по согласованию) создать и обеспечить работу Координационного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам пожилого возраста, гражданам, отягощенным хроническими заболеваниями, инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- организовать на безвозмездной основе предоставление социальных услуг на дому гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, одиноко проживающим гражданам, гражданам пожилого возраста, гражданам, отягощенным хроническими заболеваниями, инвалидам и гражданам с ограниченными возможностями здоровья;

- довести до крупных работодателей, осуществляющих свою деятельность на территории Республики Башкортостан, примерные формы документов, прилагаемых к поручению Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 18 марта 2020 года № ММ-П12-1950.

29. Министерству образования и науки Республики Башкортостан:

- организовать работу подведомственных государственных учреждений по выдаче продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения в дистанционной форме, в рамках выделенного финансирования;

- совместно с администрациями муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан организовать работу муниципальных образовательных учреждений по выдаче продуктовых наборов обучающимся, имеющим право на обеспечение бесплатным питанием, в период их обучения в дистанционной форме, в рамках выделенного финансирования.

30. Министерству промышленности и энергетики Республики Башкортостан, Министерству здравоохранения Республики Башкортостан при распределении средств индивидуальной защиты (масок), дезинфицирующих средств в первоочередном порядке обеспечивать ими медицинских работников, членов мобильных групп Координационного центра по оказанию содействия гражданам, находящимся в режиме самоизоляции, волонтеров и иных лиц, контактирующих с заболевшими коронавирусной инфекцией (имеющими признаки такого заболевания).

31. Государственному комитету Республики Башкортостан по транспорту и дорожному хозяйству совместно с:

органами местного самоуправления Республики Башкортостан, ГУП "Башавтотранс" Республики Башкортостан и частными перевозчиками принять меры по приостановлению пассажирских перевозок в другие субъекты Российской Федерации, а также по уменьшению количества (периодичности) перевозок на межмуниципальных и муниципальных транспортных пассажирских сообщениях;

Государственным комитетом Республики Башкортостан по туризму принять меры по обеспечению возвращения в Республику Башкортостан граждан Российской Федерации, проживающих в Республике Башкортостан, с территорий иностранных государств, в которых введены временные ограничения пассажирских перевозок.

32. Рекомендовать:

Министерству внутренних дел по Республике Башкортостан ограничить пропуск служебного и личного транспорта граждан, въезжающих на территорию муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан и не зарегистрированных на данных территориях, за исключением граждан с пропусками, специальными пропусками, справками, выданными работодателями до 6 апреля 2020 года, при наличии документа, удостоверяющего личность, а также в ходе патрулирования улиц и общественных мест обращать особое внимание на граждан старше 65 лет и проводить с ними разъяснительную работу о недопустимости нарушения режима самоизоляции;

Главному управлению МЧС России по Республике Башкортостан осуществить информирование населения о необходимости соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, режима самоизоляции и иных требований, предусмотренных настоящим Указом.

33. Агентству по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан совместно с Министерством здравоохранения Республики Башкортостан, ГУП ТРК "Башкортостан" Республики Башкортостан организовать ежедневное информирование населения о правилах поведения при появлении симптомов коронавирусной инфекции, о мерах по противодействию распространению в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, о необходимости соблюдения требований, предусмотренных настоящим Указом.

34. Руководителям учреждений постоянного пребывания вне зависимости от организационно-правовой формы (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения уголовно-исполнительной системы) незамедлительно информировать ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан", ГБУЗ Республиканская станция скорой медицинской помощи и центр медицины катастроф (по номеру телефона 8 (347) 286-58-27 и по электронной почте: Ufa.rssmpmk.cmk@doctorrb.ru), медицинскую организацию государственной системы здравоохранения Республики Башкортостан по территориальной принадлежности, вышестоящий орган исполнительной власти либо орган, осуществляющий функции учредителя, при появлении симптомов респираторного заболевания у работников учреждения постоянного пребывания или граждан, находящихся в учреждении постоянного пребывания.

35. Приостановить процедуру формирования Общественной палаты Республики Башкортостан нового состава до отмены режима "Повышенная готовность".

36. Оперативному штабу по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Республики Башкортостан:

- обеспечить координацию действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти по Республике Башкортостан, органов государственной власти Республики Башкортостан, органов местного самоуправления Республики Башкортостан и организаций;

- перевести работу в круглосуточный режим;

- ежедневно представлять Главе Республики Башкортостан доклад о ситуации с распространением в Республике Башкортостан коронавирусной инфекции, количестве заболевших, в том числе о вновь выявленных случаях.

37. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.

38. Признать утратившим силу распоряжение Главы Республики Башкортостан от 16 марта 2020 года № РГ-91 "О мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики Башкортостан".

39. Указ вступает в силу со дня его подписания и действует до особого указания.





Приложение № 1 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111

Форма пропуска в виде пластиковой карты

(рекомендуемые размеры пропуска: ширина 55-60 мм, длина 85-90 мм.)

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 2 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111

Перечень организаций (индивидуальных предпринимателей), деятельность которых не приостановлена в режиме "Повышенная готовность" на территории Республики Башкортостан

Смотрите приложение к настоящему постановлению





Приложение № 3 к Указу Главы Республики Башкортостан от 18 марта 2020 года № УГ-111

Перечень заболеваний, требующих соблюдения режима самоизоляции

1. Болезнь эндокринной системы - инсулинозависимый сахарный диабет, классифицируемая в соответствии с Международной классификацией болезней - 10 (МКБ-10) по диагнозу ЕЮ.

2. Болезни органов дыхания из числа:

2.1. Другая хроническая обструктивная легочная болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J44.

2.2. Астма, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J45.

2.3. Бронхоэктатическая болезнь, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозу J47.

3. Болезнь системы кровообращения - легочное сердце и нарушения легочного кровообращения, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам 127.2,127.8,127.9.

4. Наличие трансплантированных органов и тканей, классифицируемых в соответствии с МКБ-10 по диагнозу Z94.

5. Болезнь мочеполовой системы1 - хроническая болезнь почек 3-5 стадии, классифицируемая в соответствии с МКБ-10 по диагнозам N18.0, N18.3-N18.5.

6. Новообразования из числа2:

6.1. Злокачественные новообразования любой локализации1, в том числе самостоятельных множественных локализаций, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С00-С80, С97.

6.2. Острые лейкозы, высокозлокачественные лимфомы, рецидивы и резистентные формы других лимфопролиферативных заболеваний, хронический миелолейкоз в фазах хронической акселерации и бластного криза, первичные хронические лейкозы и лимфомы1, классифицируемые в соответствии с МКБ-10 по диагнозам С81-С96, D46.".

1 При режиме самоизоляции допускается посещение медицинской организации по поводу основного заболевания.

2 Самоизоляция не распространяется на пациентов, отнесенных к третьей клинической группе (в онкологии).

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Башкортостан Р.Хабиров











