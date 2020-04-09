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09.04.2020 08:13
Рубрика: Спорт

Боец Bellator застрелен в США около собственного дома

Текст: Максим Домчев

Американский боец ММА Исайя Чапман был застрелен около собственного дома в Огайо.

Фото: AP Photo/John Locher
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Новость о гибели 30-летнего Чапмана, выступавшего в Bellator в легкой весовой категории, сообщил журналист Дэвид Маккини в Twitter. По его словам инцидент произошел в городе Акрон, штат Огайо.

Вечером в правоохранительные органы поступило сообщение о стрельбе. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на улице мужчину с пулевыми ранениями. Он был доставлен в больницу, но, несмотря на усилия врачей, спасти его так и не удалось. Представители Bellator подтвердили, что погибшим оказался Исайя Чапман.

В полиции заявили, что пока не могут установить личность стрелявшего, однако расследование продолжается.

Чапман выступал в ММА с 2010 года. В 2014 году он встречался с россиянином Тимуром Валиевым, которому уступил. В последнее время он выступал в Bellator, а последний бой состоялся в прошлом году. Всего на профессиональном уровне Чапман провел 13 боев, в которых одержал 9 побед.

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