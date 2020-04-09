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09.04.2020 21:25
Рубрика: В мире

Более 100 врачей в Италии скончались от коронавируса

Текст: Диана Ковалева

Более 100 итальянских врачей, которые контактировали с зараженными коронавирусом пациентами, скончались от COVID-19. Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на ассоциацию итальянских медиков.

Известно, что 80 из погибших врачей работали на севере Италии, который стал эпицентром заболеваний коронавирусом в стране и Европе в целом.

Фото: Getty Images
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Отметим, что на данный момент более чем у 13 500 сотрудников итальянской сферы здравоохранения выявлено заражение коронавирусом.

Тем временем в американском штате Нью-Йорк за последние сутки умерло 779 человек. На сегодняшний день это антирекорд по штату. Такие данные приводит телеканал ABC News со ссылкой на губернатора штата Эндрю Куомо. Чиновник также заявил, что количество погибших от вируса в его штате неуклонно растет.

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