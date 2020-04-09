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09.04.2020 18:16

Более 250 столичных предприятий возобновили работу

Текст: Александр Мелешенко
Более 250 предприятий обрабатывающей промышленности в столице возобновили на этой неделе работу после перерыва из-за пандемии коронавируса. Но меры, цель которых - предотвратить массовое распространение опасной инфекции, продолжают приниматься.

На всех производствах остаются на "удаленке" те, без кого на рабочем месте можно обойтись. Ну, а те, кто вышел, работают в масках и перчатках, с усиленной дезинфекцией всех помещений. Как городская промышленность возвращается в строй, корреспонденты "РГ" увидели на примере Карачаровского механического завода - предприятия, выпускающего каждый пятый лифт в стране.

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В административном корпусе завода нас встретили тишина и пустота - замгендиректора Алексей Донской объяснил, что почти весь офисный персонал - на удаленке. "Бухгалтерия, отдел продаж и другие офисные подразделения работают из дома, - рассказал он. - Нет и тех, кому больше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. В общей сложности это 20% от персонала. Остальные 80% сотрудников - уже в цехах".

Впрочем, и на прошлой неделе завод тоже полностью не прекратил работу. Вместе с указом президента о нерабочей неделе на предприятие пришел и срочный заказ от министерства обороны - построить грузовые лифты для госпиталей, которые ведомство сейчас возводит по всей стране на случай роста числа больных коронавирусом. "Так что 35-40% персонала продолжали выполнять этот заказ, остальные ушли домой с сохранением зарплаты, - продолжал Донской. - Собственно, те, кто и сейчас не заняты непосредственно на заводе, тоже получат зарплату в полном объеме - в среднем она у нас 65 тысяч рублей в месяц".

Сокращения кадров на заводе не планируют - заказов хватает, а теперь и еще и производство заработало почти в полную силу. Зависит от него многое не только в Москве, но и в стране, и даже мире, говорит руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров. "Лифты Карачаровского завода широко известны и пользуются заслуженным доверием в строительном комплексе России, СНГ и успешно эксплуатируются еще в 26 странах мира, - рассказал он "РГ". - Всего же на территории Москвы расположены 4 крупных производителя лифтов, которые за прошлый год выпустили 14 тысячи единиц техники. В этой сфере в Москве трудится более 14 тысяч человек".

Фото: Александр Корольков/РГ
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Лифты Карачаровского завода традиционно используются в программах капитального ремонта жилья и реновации. Их устанавливают в офисных, административных, торговых и других зданиях - линейка производимых подъемников здесь широкая. На заказ могут сделать даже панорамные кабины со сплошным монохромным остеклением - нажатием кнопки в таком лифте можно сделать стены прозрачными или, наоборот, затемненными.

В заводских цехах кипит работа, но безопасная дистанция между людьми сохраняется - по наблюдению корреспондента "РГ", на каждого рабочего приходится по несколько десятков квадратных метров площади. А многие процессы и вовсе автоматизированы настолько, что одинокий оператор просто следит за работой умного станка с помощью компьютера.

Начальник участка Дмитрий Панин говорит, что работал все последние дни и рад этому - уж лучше на производстве, чем сидеть дома на самоизоляции. "Такого же мнения и другие сотрудники, - уверяет он. - Все хотят работать и зарабатывать. Тем более, мы знаем, что выполняем заказ для госпиталей, а значит, наша работа поможет тем, кто сейчас больше всего нуждается в поддержке".

В прошлом месяце завод, несмотря на нерабочую неделю, выпустил больше 600 лифтов, как и планировалось. В апреле планы немного скромнее - больше 500 подъемников. Их тоже выпустят в срок, уверены на предприятии.

Фото: Пресс-служба Департамента Здравоохранения Москвы/ТАСС
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По словам заммэра столицы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимира Ефимова, сейчас все 720 московских заводов продолжают работать, но выполняют ряд строгих условий. На каждом прежде всего обеспечивается безопасность работников: их снабжают масками и перчатками, проводят дезинфекцию помещений, обеспечивают возможность соблюдения безопасной дистанции в 1,5-2 метра между людьми. "По итогам работы в январе-феврале этого года 720 предприятий принесли в бюджет города порядка 17,5 млрд рублей, - отмечает Ефимов. - Столичная промышленность - это рабочие места для 610 тысяч человек, поэтому восстановление ее деятельности поможет сократить ущерб экономике от последствий пандемии".

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