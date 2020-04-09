Более 50 тысяч школьников подали заявки на конкурс "Большая перемена"

Более 50 тысяч школьников подали заявки на участие во всероссийском конкурсе "Большая перемена". Он стартовал в конце марта на платформе "Россия - страна возможностей" при поддержке Минпросвещения.

Принять участие могут ученики 8-10 классов. Цель конкурса - дать возможность каждому подростку проявить себя, найти сильные стороны, которые порой сложно "разглядеть" с помощью традиционных школьных оценок.

Первый этап конкурса - дистанционное тестирование - уже стартовал. Но присоединиться школьники могут в любой момент - вплоть до 23 июня: все задания будут доступны. Что интересно? Тест подбирается индивидуально каждому участнику. После теста конкурсантов ждет мотивационное задание и работа с кейсами, а затем - очные соревнования и финал, который состоится в октябре.

Регистрация проходит на сайте БольшаяПеремена.онлайн.

"С каждым днем число желающих попробовать свои силы в новом конкурсе платформы растет. Сегодня число заявок составило 50135. Больше всего их пришло из Москвы (7976), Московской (5053) и Ленинградской областей (3177). За ними следуют Санкт-Петербург (1132), Краснодарский край (1081), Нижегородская область (1078), Кабардино-Балкарская Республика (988), Республика Башкортостан (911), Ростовская (826) и Свердловская (816) области", - уточнил генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Первая тематическая неделя конкурса - "Расскажи о главном!" - была посвящена новым медиа. Известные журналисты и специалисты в сфере массовых коммуникаций рассказали школьникам о современных направлениях журналистики. Текущая тематическая неделя конкурса - "Будь здоров!", посвящена здоровому образу жизни. Наставниками конкурсантов выступят также профессионалы в сфере науки и технологий, бизнеса, искусства и медиа.

В полуфиналы конкурса выйдут 6000 школьников, финалистами станут 1200 человек, а победителями - 300 учащихся 8-9 классов и 300 - 10-классников.

Победители-десятиклассники получат приз в размере 1 миллиона рублей, который они смогут направить на оплату обучения. А если сами поступят на бюджет, то приз может уйти на ипотеку или бизнес-стартап.

Учащиеся 8-9 классов, которые победят, получат премию в 200 тысяч рублей. Эти средства могут быть направлены на дополнительное образование и приобретение образовательных гаджетов.

Все финалисты конкурса получат путевки в "Артек".