Об этом в эфире телеканала Sky Sports сообщил директор "Формулы-1" Росс Браун. По его словам, это не лучший вариант, но еще хуже остаться вообще без гонок. На данный момент первым в календаре значится Гран-при Франции, который запланирован на 26-28 июня.

- Будет сложно, но мы уже предусмотрели всю логистику. Конечно, турнир без зрителей - не блестящее решение, но это лучше, чем его отмена. Чтобы определить чемпиона "Формулы-1", необходимо провести минимум восемь гонок в сезоне. Этого можно добиться, даже если сезон стартует в октябре, - подчеркнул Росс.

Ранее из-за коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап был запланирован на 25-27 сентября.