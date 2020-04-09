Новости

Аналитики ожидают рост расходов на искусственный интеллект 21:42
Порядок продления инвалидности будет временно упрощен 21:27
Более 100 врачей в Италии скончались от коронавируса 21:25
В Италии продлят карантин еще на две недели 21:03
ЦБ разрешил зачислять деньги на счета россиян за рубежом по номеру карты 20:56
Минтруд внес поправки в расчет среднедушевого дохода семьи 20:56
Мишустин рассказал о средствах для вывоза россиян из-за рубежа 20:25
У погибших в Крыму дельфинов нашли превышение ПДК ртути в 550 раз 20:24
Жительница Воронежа заперлась в палате с отцом, больным COVID-19 20:22
Мишустин потребовал наладить работу по возвращению граждан из-за рубежа 20:15
МИД РФ: Доклад ОЗХО по химатакам в Сирии составлен с нарушениями 20:05
2,3 трлн долларов выделены для поддержки экономики США 20:02
Новак призвал объединить усилия для снижения избытка нефти 19:55
На Ямале скончался 47-летний пациент с коронавирусом 19:54
Чемпионат Европы по баскетболу перенесли с 2021 на 2022 год 19:52
Вышел трейлер второго сезона сериала "Жизнь после смерти" 19:44
Хорошая погода названа фактором распространения коронавируса 19:14
У восьми московских священнослужителей выявлен коронавирус 19:13
Сердце животных после инфаркта восстановили с помощью заплатки 19:03
Губернатор Подмосковья усилил меры по борьбе с коронавирусом 18:49
iPhone научили распознавать владельца в маске 18:49
Оренбуржцев обязали сообщать о гостях из других регионов 18:46
Первый советский ручной пулемет МТ показали на видео 18:44
Минпросвещения: 94 процента школ вышли на дистанционное обучение 18:37
ФАС проверит информацию о росте цен на продукты 18:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 20:40
Рубрика: Спорт

В закрытом режиме

"Формула-1" готова начать сезон без зрителей
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8132)
В руководстве чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" рассматривают возможность проведения до 19 этапов без зрителей после возобновления соревнований, отложенных на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала Sky Sports сообщил директор "Формулы-1" Росс Браун. По его словам, это не лучший вариант, но еще хуже остаться вообще без гонок. На данный момент первым в календаре значится Гран-при Франции, который запланирован на 26-28 июня.

Фото: Михаил Синицын/РГ
Коронавирус не остановил подготовку к Гран-при "Формулы-1" в Сочи

- Будет сложно, но мы уже предусмотрели всю логистику. Конечно, турнир без зрителей - не блестящее решение, но это лучше, чем его отмена. Чтобы определить чемпиона "Формулы-1", необходимо провести минимум восемь гонок в сезоне. Этого можно добиться, даже если сезон стартует в октябре, - подчеркнул Росс.

Ранее из-за коронавируса был отменен Гран-при Монако, а также перенесены на неопределенный срок этапы в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме, Канаде, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде. Российский этап был запланирован на 25-27 сентября.

Спорт Формула-1

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Росавиация составила график рейсов для вывоза россиян из-за рубежа
Путин снял с должности замглавы МВД
Новак призвал объединить усилия для снижения избытка нефти
Минздрав расширил перечень препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19
Собянин: Просто посещать кладбища пока будет нельзя
Видео: Испанский лыжник покорил горы, не выходя из дома
Шарапова сообщила болельщикам свой номер телефона