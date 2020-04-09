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9 апреля 2020 г.
Российская газета - Федеральный выпуск № 77(8131)

Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 114-ФЗ "О внесении изменений в статью 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации"

Дата подписания 7 апреля 2020 г.
Опубликован 9 апреля 2020 г.

Документ является поправкой к

Бюджетный кодекс РФ

Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Внести в статью 472 Бюджетного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 31, ст. 3823; 2016, N 1, ст. 26; N 27, ст. 4279; 2018, N 1, ст. 18; 2019, N 31, ст. 4437) следующие изменения:

1) в пункте 1:

а) в подпункте 2 слова "в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенным" заменить словами " - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной";

б) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:

"21) признания банкротом гражданина, не являющегося индивидуальным предпринимателем, в соответствии с Федеральным законом от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной после завершения расчетов с кредиторами в соответствии с указанным Федеральным законом;";

в) в подпункте 3 слова "погашенным по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности их" заменить словами "погашенной по причине недостаточности имущества организации и (или) невозможности ее";

г) подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) применения актов об амнистии или о помиловании в отношении осужденных к наказанию в виде штрафа или принятия судом решения, в соответствии с которым администратор доходов бюджета утрачивает возможность взыскания задолженности по платежам в бюджет;";

д) в абзаце первом подпункта 5 слова "основаниям, предусмотренным пунктами 3 и 4" заменить словами "основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4";

е) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

"6) исключения юридического лица по решению регистрирующего органа из единого государственного реестра юридических лиц и наличия ранее вынесенного судебным приставом-исполнителем постановления об окончании исполнительного производства в связи с возвращением взыскателю исполнительного документа по основанию, предусмотренному пунктом 3 или 4 части 1 статьи 46 Федерального закона от 2 октября 2007 года N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве", - в части задолженности по платежам в бюджет, не погашенной по причине недостаточности имущества организации и невозможности ее погашения учредителями (участниками) указанной организации в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случае признания решения регистрирующего органа об исключении юридического лица из единого государственного реестра юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 8 августа 2001 года N 129-ФЗ "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" недействительным задолженность по платежам в бюджет, ранее признанная безнадежной к взысканию в соответствии с настоящим подпунктом, подлежит восстановлению в бюджетном (бухгалтерском) учете.";

2) пункт 2 изложить в следующей редакции:

"2. Наряду со случаями, предусмотренными пунктом 1 настоящей статьи, неуплаченные административные штрафы признаются безнадежными к взысканию, если судьей, органом, должностным лицом, вынесшими постановление о назначении административного наказания, в случаях, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесено постановление о прекращении исполнения постановления о назначении административного наказания.";

3) в пункте 6 слова "таможенном деле" заменить словами "таможенном регулировании".

Президент Российской Федерации В. Путин