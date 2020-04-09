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09.04.2020 18:19
Рубрика: Экономика

ЦБ РФ рекомендовал банкам хорошо подумать перед выплатой дивидендов

Текст: Игорь Зубков
Банкам следует крайне осторожно относиться к вопросу о направлении прибыли 2019 года на дивиденды, она может потребоваться для преодоления кризиса и помощи заемщикам, следует из письма Банка России.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Регулятор предложил финансовым организациям провести "дополнительный анализ обоснованности распределения прибыли в 2020 году с учетом текущей экономической ситуации и показателей финансовой устойчивости... в различных сценариях".

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"Принимать решение о распределении прибыли и выплате дивидендов за 2019 год следует только при условии достаточного запаса капитала, исходя из необходимости полноценного продолжения своей деятельности не только на ближайшую, но и на среднесрочную перспективу", - говорится в письме за подписью первого зампреда Банка России Сергея Швецова. Оно было направлено во все кредитные и некредитные финансовые организации.

Акционерам следует провести всесторонний анализ положения организации и накопленных возможностей по преодолению кризиса, "более того, необходимо в полной мере учесть интересы не только акционеров, но и клиентов, включая заемщиков и кредиторов", говорится в письме.

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС
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"Помимо сложной эпидемиологической ситуации мы видим нарастающую неопределенность в том, какое влияние в конечном итоге окажет коронавирус на глобальную экономику в целом, и как скажутся последствия пандемии и ограничительных мер на финансовом положении финансовых организаций и их клиентов, включая заемщиков и кредиторов", - отмечает Швецов.

Как ожидается, банковский сектор столкнется с необходимостью массовой реструктуризации кредитов и резким снижением прибыли в 2020 году. При этом 2019 год, напротив, был достаточно успешным для банков, фактическая прибыль сектора составила 1,3 трлн рублей (без учета технического дохода от внедрения нового стандарта учета кредитного риска МСФО 94 и сокращения убытка банков, проходящих санацию в ФКБС).

Банк России рекомендует финансовым организациям назначать годовые общие собрания, где планируется принять решения о выплате дивидендов за 2019 год, на конец августа - сентябрь 2020 года. Тем организациям, которые уже назначили годовое общее собрание на дату до 30 июня, регулятор предлагает рассмотреть возможность изменения срока его проведения.

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