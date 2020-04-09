Чемпионат Европы по баскетболу перенесли с 2021 на 2022 год

Международная федерация баскетбола (ФИБА) анонсировала изменения в глобальном баскетбольном календаре на ближайшие годы. Они были утверждены исполкомом организации по итогам видеоконференции, состоявшейся сегодня.

В частности, ФИБА приняла решение отложить чемпионат Европы по баскетболу с 2021 на 2022 год. Это связано с переносом летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Согласно новым срокам, Евробаскет пройдет в 2022 году с 1 по 18 сентября. В эти же сроки состоится Кубок Америки, который также был перенесен с 2021 года.

Кроме того, олимпийская квалификация у мужчин пройдет с 22 июля по 4 июля 2021 года, правда, эти даты еще должен одобрить Международный олимпийский комитет. Напомним, в одном из квалификационных турниров сыграет и сборная России. А отборочные матчи к чемпионату мира, запланированные на сентябрь 2022-го, пройдут в августе того же года.

Что касается женских соревнований, Евробаскет состоится с 17 по 27 июня 2021 года, а Кубок Америки - с 20 по 27 июня.