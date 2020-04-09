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09.04.2020 13:38
Рубрика: В мире

Число жертв коронавируса в Испании превысило 15 тысяч человек

Текст: Юрий Когалов

Количество инфицированных коронавирусом в Испании превысило 150 тысяч человек, жертв COVID-19 уже свыше 15 тысяч. Об этом проинформировали в министерстве здравоохранения пиренейского королевства.

Фото: instagram.com/ galabob
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Согласно последним данным, в стране 152446 зараженных, 15238 человек скончались. Эксперты отмечают замедление роста числа умерших. За последние сутки их стало больше на 683 человека, ровно неделю назад был зарегистрирован пик смертности, тогда за 24 часа скончались 950 человек.

В то же время отмечается, что 52165 пациентов успешно вылечились и были выписаны из больниц.

В связи с тем, что в ближайшее воскресенье будет отмечаться католическая Пасха, власти Испании опасаются, что на этой неделе будет много желающих нарушить режим карантина, введенный в стране. Полиция Мадрида начала спецоперацию по контролю за передвижением на дорогах. За сутки было выписано более 2 тысяч штрафов.

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