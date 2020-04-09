Число жертв коронавируса в США превысило показатели Испании

Число людей, скончавшихся из-за коронавируса в США, превысило 14,8 тысячи человек. Таким образом Соединенные Штаты превысили по этому показателю Испанию, где от COVID-19 умерло 14,7 тысячи человек. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса, который ведет свои подсчеты на основе информации федеральных и местных властей.

На сегодняшний момент в США зафиксировано 432132 случая заболевания коронавирусом. Скончались 14817 человек, 23906 выздоровели. В США на работу вернутся люди общавшиеся с зараженными коронавирусом В Испании же, по данным университета, количество смертей составляет 14792 человека, выздоровевших - 48021, инфицированных - 148220. Напомним, что, по последним данным, в мире COVID-19 заразились более 1,4 миллиона человек, более 80 тысяч скончались.