Что будет с самой массовой профессией в России

В 2020 году только ленивый не погадал на будущее бухгалтерской профессии. Рекрутеры предсказывают массовые увольнения из-за изменившейся экономической ситуации. Работодатели жалуются на непрофессионализм бухгалтеров. Теоретики критикуют "как бы бухгалтера", а практики высказываются в духе "попробуйте сами поработать в бухгалтерии".

"Последуют массовые увольнения главбухов"

В 2020 году по стране пройдет волна увольнений главбухов и новых запросов на наем, утверждает HR-аналитик Алена Владимирская на своей страничке в Фейсбуке:

"Рекрутинг - производная от экономики и политики. Вот что, на мой взгляд, произойдет: массовая замена и удорожание позиции главбухов. Примерно через полгода прокатится волна увольнений и одновременно запросов на наем.

Объяснюсь: уже несколько лет бизнесу страшно использовать налоговые схемы (я не про дозволенные, конечно). Отсюда появится запрос: приведите мне умного главного бухгалтера с опытом судов и желательно сертификатом аудитора. Он будет актуален для всех - от крошечных ИП до огромных холдингов".

"Новым бухгалтерский трендом станет обучение длиною в жизнь"

Екатерина Сумина. Фото: Николай Покровский

Если верить атласу новых профессий, то к 2030 году профессия бухгалтера исчезнет. Но Екатерина Сумина, руководитель Высшей школы Главбух, уверена, что эта профессия трансформируется в одну из профессий финансового направления. Бухгалтер будущего будет заниматься финансовым контроллингом и аналитикой, аудитом, налоговым управлением, ценообразованием, работой с договорами. Этим навыкам нужно учиться постоянно: мир меняется все быстрее. Так что концепция непрерывного образования станет еще большим трендом. Многие бухгалтеры понимают это уже сейчас. Они регулярно проходят Всероссийскую ежегодную аттестацию, чтобы спланировать изменения в работе и попасть в Единый реестр аттестованных главных бухгалтеров → er.glavbukh.ru.

Единый реестр аттестованных главных бухгалтеров - это база с данными о бухгалтерах-профессионалах, которые регулярно повышают свою квалификацию и приобретают новые актуальные навыки в работе. Доступ к Реестру открыт для всех работодателей.

На заметку

Какие требования к главбухам чаще всего выдвигают работодатели в вакансиях

На рынке труда востребованы главбухи, которые постоянно повышают квалификацию. Дипломы и свежие сертификаты доказывают, что кандидат знает современные тенденции в учете и налогах.

По мнению работодателей, хороший бухгалтер следит за изменениями законодательства, знает последние разъяснения Минфина, ФНС и состоит в Едином реестре аттестованных главных бухгалтеров → er.glavbukh.ru.

"Собственники бизнеса раскошелятся на квалифицированных главбухов"

Уже в 2020 году заметно вырастут требования к профессиональным качествам главбуха. Причем собственники бизнеса будут готовы хорошо платить за высокую квалификацию. Вопрос в том, какие компетенции прокачивать первым делом? По мнению Алены Владимирской, аналитика, основательницы рекрутингового агентства "Антирабство", это, "прежде всего, опыт налоговой и правовой защиты бизнеса":

"Западные компании, которые в последнее время оптимизируют все что могут, будут уводить бухгалтерии в общеевропейские центры, убирая с территории России.

Что увидим? С одной стороны, много освободившихся главбухов очень высокой квалификации. С другой стороны, собственники российских компаний будут увольнять своих главбухов с пониманием (или ложным пониманием): "Не тянет он, а посадят меня". Возникнет спрос, который крупные российские компании будут подогревать вполне адекватными зарплатами (за свою безопасность собственник готов платить).

Мы уже видели такое года четыре назад в этом сегменте. Тогда так же турбулентил спрос на финдиров. Деньги стали сложными и дорогими, собственники побежали за качественными "финиками" и начали им платить. Теперь настает время качественных главных бухгалтеров".

"Первым делом за бортом профессии останутся те, кто не знает бухучет"

Алексей Иванов. Фото: Ольга Сидорова

"Через год, в 2021-м, вступят в силу семь новых федеральных бухгалтерских стандартов", напоминает Алексей Иванов, доцент кафедры бухучета, анализа и аудита Южно-Уральского государственного университета, директор по развитию проекта бухгалтерского аутсорсинга Genplace. Как следствие, в работе бухгалтера станет намного больше бухучета. Алексей знает, о чем говорит, - он участвует в рабочих группах по подготовке сразу нескольких новых ФСБУ:

"Новые стандарты значительно сложнее действующих и сильно приближены к МСФО. Такое понятие, как профессиональное суждение главбуха, перестанет быть теорией.

Крупные корпорации смогут позволить себе дорогих квалифицированных бухгалтеров. Главбухов из малого бизнеса, которые успеют переучиться, возьмут к себе аутсорсинговые компании. Тем бухгалтерам-расчетчикам налогов, которые поленятся повышать квалификацию, останутся линейные должности. Надеюсь, что конкуренция за мозги между корпорациями и аутсорсерами приведет и к росту зарплат".

"Цифровизация приведет к росту спроса на тех, кто умеет оптимизировать налоги"

Ольга Солдатова. Фото: Артур Константинов

В перспективе компаниям, скорее всего, придется подтверждать, верно ли ФНС посчитала налоги. Есть вероятность, что многим компаниям и ИП бухгалтерия для налоговых целей уже точно не понадобится. Но все ли захотят платить столько, сколько посчитает инспекция?

"Возможно, автоматизация налоговых расчетов приведет к тому, что большим спросом будут пользоваться бухгалтеры, которые могут оптимизировать налоги, - считает ведущий эксперт "Главбуха" Ольга Солдатова. - Такой бухгалтер знает, как оформить операцию, чтобы не переплачивать в бюджет. Он может проконсультировать директора по вопросу, который тот вряд ли задаст инспектору. Заранее выстраивать операции так, чтобы оптимизировать налоги, вряд ли возможно без квалифицированных специалистов".

""Креативный" учет потеряет актуальность, а профессия бухгалтера станет значимой"

Практики тоже понимают: востребованными становятся бухгалтеры "три в одном": финансовый директор, главный бухгалтер, юрист. Тех, кто уверен в своих знаниях и умениях, этот тренд скорее радует:

Юлия Зеленцова.

"Мне нравятся изменения в экономике, которые касаются бухучета и отчетности, - размышляет главбух Юлия Зеленцова. - Наконец-то профессия бухгалтера становится значимой.

Раньше как работали? Организации, в особенности небольшие, брали в штат хоть каких-то бухгалтеров, не задумываясь о последствиях. Это приводило к ошибкам в учете, но они были решаемы. Доходность была хорошая, расходы средние, и бизнес чувствовал себя прекрасно.

Несколько лет назад мне один бизнесмен прямо сказал, что бухгалтерия очень его раздражает, что это пассив для компании и что бухгалтеры только проедают его деньги. У нас вообще многие предприниматели до сих пор считают, что налоги платить совсем не надо и что сотрудникам можно платить как вздумается. При этом уверены, что медицина и образование должны быть бесплатными, пенсии большими, а дороги отличными. На вопрос "а на какие деньги?" не отвечают.

Хорошо, что все больше бизнесменов начинают понимать: нужен такой бухгалтер, который видит картину "объемно". При любом бизнес-процессе он понимает, какие должны быть договоры, какой документооборот, уровень налоговой нагрузки, как снизить затраты, какие привлечь кредитные средства, чтобы избежать кассовых разрывов, как проверить благонадежность контрагента, чтобы не влететь на встречные проверки и не потерять репутацию компании.

Сегодня и конкуренция во всех сферах бизнеса высокая, а пополнять казну налогами нужно. Значит, требования к учету и отчетности максимальные. Соответственно, и квалификация главбуха должна быть на самом высоком уровне. Понятно, что специалист такого уровня запросит и хорошую зарплату, но в итоге эти расходы окупятся с лихвой".

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