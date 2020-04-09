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09.04.2020 12:03
Проект: В регионах

Для забайкальских медиков приобретут 107 квартир

Текст: Инесса Доценко
В Забайкальском крае продолжат масштабное преобразование сферы здравоохранения. На это в 2020 году выделят крупные средства из разных источников, включая национальный проект "Здравоохранение", "единую дальневосточную субсидию" и другие. Например, только на покупку 505 единиц техники потратят 956 миллионов рублей. Об этом в ходе "Прямого разговора" 9 апреля сообщил губернатор Александр Осипов.
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости
Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

По его словам, в районах края продолжится установка ФАПов, ремонт медицинских организаций, приобретение мобильных медицинских комплексов.

- В этом году будут закуплены 33 мобильных медицинских комплекса на базе различных автомобилей. Это позволит обслуживать жителей малонаселенных и отдаленных сел в 18 районах. Кроме того, в отдаленных населенных пунктах установят 53 ФАПа. Будут отремонтированы 26 детских поликлиник в 18 районах, - подчеркнул Александр Осипов.

В Забайкалье подали более 7 тысяч заявлений на "дальневосточный гектар"

Он добавил, что в 2020-2021 годах для медицинских работников Забайкалья закупят 107 квартир. Жилье для медиков приобретается благодаря "единой субсидии". Этот механизм стал возможным после того, как в 2018 году Забайкальский край по указу президента РФ Владимира Путина вошел в состав ДФО и получил право на дальневосточные меры поддержки.

В ведущие клиники региона поступит тяжелое медицинское оборудование. В том числе - магнитно-резонансный томограф и компьютерный томограф для сосудистого центра краевой клинической больницы, компьютерный томограф, маммографы, рентген-аппараты в клинический медицинский центр, УЗИ-аппараты экспертного класса для краевого перинатального центра.

Районные медучреждения также не останутся без внимания: для краевой больницы № 4 города Краснокаменск будет закуплен МРТ.

Кстати

В 2019 году в Забайкальский край поступило более четырех тысяч единиц оборудования. Их направили в 27 центральных районных больниц, 14 краевых стационаров и городских поликлиник. Было приобретено 96 единиц медицинской спецтехники. Это первое масштабное поступление машин скорой помощи в регион за последнее десятилетие. Кроме того, начат капитальный ремонт в городской клинической больнице № 1, городском роддоме Читы, в здании для диспетчерского центра станции скорой медицинской помощи, краевом госпитале для ветеранов и в Хилокской центральной районной больнице.

Филиалы РГ Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край Забайкальский край

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