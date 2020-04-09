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Джоан Роулинг с благодарностью вспомнила Алана Рикмана

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    09.04.2020, 12:19
Текст:   Юлия Авакова

Британская писательница Джоан Роулинг, автор септологии о Гарри Поттере, с теплотой вспомнила своего соотечественника, Алана Рикмана, снявшегося во всех частях экранизации "поттерианы" в образе Северуса Снейпа.

Фото: kinopoisk.ru
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Жительница Италии, ведущая аккаунт в Twitter, написала о том, что на итальянском телевидении показывали вторую часть "Гарри Поттера и даров смерти" (в которой героически умирает Снейп). Она призналась, что в который раз не может отпустить этого героя и проститься с ним. В своей записи она также поблагодарила писательницу за создание этого персонажа, а также за то, что ей удалось уговорить Алана Рикмана его сыграть - лучше Снейпа не сыщешь.

Благодарность не осталась незамеченной. Джоан Роулинг ответила автору записи и поделилась собственными чувствами: в пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя" Снейп впервые появляется на сцене спиной к зрительскому залу, и на генеральной репетиции Роулинг увидела преподавателя зельеварения в длинном парике. В этот момент ее глаза наполнились слезами. На секунду рациональное мышление уступило место душевному порыву, и ей подумалось, что когда Снейп повернется, она увидит Алана Рикмана.

Любимый многими актер Алан Рикман ушел из жизни в 2016 году.

Когда стало известно о кончине актера, 400 жителей Санкт-Петербурга почтили его память необычным образом, воспроизведя ритуал, фигурировавший на страницах произведений Дж. Роулинг.

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