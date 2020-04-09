Джоан Роулинг с благодарностью вспомнила Алана Рикмана

Британская писательница Джоан Роулинг, автор септологии о Гарри Поттере, с теплотой вспомнила своего соотечественника, Алана Рикмана, снявшегося во всех частях экранизации "поттерианы" в образе Северуса Снейпа.

Жительница Италии, ведущая аккаунт в Twitter, написала о том, что на итальянском телевидении показывали вторую часть "Гарри Поттера и даров смерти" (в которой героически умирает Снейп). Она призналась, что в который раз не может отпустить этого героя и проститься с ним. В своей записи она также поблагодарила писательницу за создание этого персонажа, а также за то, что ей удалось уговорить Алана Рикмана его сыграть - лучше Снейпа не сыщешь.

Благодарность не осталась незамеченной. Джоан Роулинг ответила автору записи и поделилась собственными чувствами: в пьесе "Гарри Поттер и проклятое дитя" Снейп впервые появляется на сцене спиной к зрительскому залу, и на генеральной репетиции Роулинг увидела преподавателя зельеварения в длинном парике. В этот момент ее глаза наполнились слезами. На секунду рациональное мышление уступило место душевному порыву, и ей подумалось, что когда Снейп повернется, она увидит Алана Рикмана.

In Harry Potter & the Cursed Child, Snape makes his first appearance with his back to the audience. At the dress rehearsal I saw him in his long black wig & my eyes filled with tears because, for a split second, my irrational heart believed when Snape turned round, I'd see Alan. https://t.co/qC3xxmwz3d — J.K. Rowling (@jk_rowling) April 7, 2020

Любимый многими актер Алан Рикман ушел из жизни в 2016 году.

Когда стало известно о кончине актера, 400 жителей Санкт-Петербурга почтили его память необычным образом, воспроизведя ритуал, фигурировавший на страницах произведений Дж. Роулинг.