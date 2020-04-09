Новости

Минпросвещения: 94 процента школ вышли на дистанционное обучение 18:37
ФАС проверит информацию о росте цен на продукты 18:35
Стало известно о состоянии пострадавших в пожаре на химзаводе под Самарой 18:35
Кабмин выделил средства на стимулирование специалистов, борющихся с COVID-19 18:24
В Татарстане старшеклассникам из многодетных семей раздадут планшеты 18:24
На Кубани обнаружили виновников крупных лесных пожаров 18:16
Джордж Клуни выделил более 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом 18:13
Путин призвал обеспечить безопасность России в условиях пандемии коронавируса 18:12
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей 17:57
В Бразилии найден "царь Земли" раннего триаса 17:42
Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей 17:40
В регионах сформирован запас более чем в 1 млн тест-систем на COVID 17:40
Министр здравоохранения Коми подал в отставку 17:20
Запущен сервис для интеллектуального заработка в условиях самоизоляции 17:14
Первый блок БелАЭС взят под охрану республиканским МВД 17:11
Видео: китаец проехал по надземному переходу, чтобы не делать крюк по шоссе 17:11
Исполнилось 10 лет с момента запуска "ледяного" спутника CryoSat-2 17:09
В Севастополе утвердили региональные премии медикам 16:55
В Ярославле на карантин по COVID-19 закрыли отделение больницы 16:53
По легендам коренных народов Севера снимут мини-сериал 16:51
Жителя Вологодской области будут судить за убийство малолетней дочери 16:50
Видео: дочери Миллы Йовович и Пола Андерсона спели "Антошку" по-русски 16:45
Минобороны нарастило число военных строителей новых медцентров 16:41
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и племянников 16:38
В Петербурге два человека умерли от коронавирусной инфекции 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 18:13
Рубрика: В мире

Джордж Клуни выделил более 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Актер Джордж Клуни вместе со своей женой пожертвовали более 1 миллиона долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщает Газета.ru.

Путин призвал обеспечить безопасность России в условиях пандемии коронавируса

Около 300 тысяч долларов пойдут на помощь британской национальной системе здравоохранения, благотворительному продовольственному фонду в Ливане и больницам в итальянской Ломбардии.

Благотворительный фонд Motion Picture and Television и профсоюзная организация, которая объединяет американских актеров, получат 500 тысяч долларов.

Также 250 тысяч долларов перейдут фонду Los Angeles Mayors, помогающему медработникам, бездомным и пожилым людям.

Напомним, что первое заболевание новым коронавирусом произошло в конце 2019 года в городе Ухань.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минздрав расширил перечень препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19
Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в российские регионы
Названа причина взрыва в центре Москвы
Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы
Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных
Когда и как врачи в разных странах помогают пациентам с COVID-19
Чем грозит пандемия зоопаркам в разных странах