Джордж Клуни выделил более 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом

Актер Джордж Клуни вместе со своей женой пожертвовали более 1 миллиона долларов на борьбу с новым коронавирусом, сообщает Газета.ru.

Около 300 тысяч долларов пойдут на помощь британской национальной системе здравоохранения, благотворительному продовольственному фонду в Ливане и больницам в итальянской Ломбардии.

Благотворительный фонд Motion Picture and Television и профсоюзная организация, которая объединяет американских актеров, получат 500 тысяч долларов.

Также 250 тысяч долларов перейдут фонду Los Angeles Mayors, помогающему медработникам, бездомным и пожилым людям.

Напомним, что первое заболевание новым коронавирусом произошло в конце 2019 года в городе Ухань.