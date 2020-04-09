Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом, обладательница 28 мировых рекордов Елена Исинбаева официально вошла в комиссию спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).

Вместе с Исинбаевой в состав включены чемпионка мира в эстафете 4х400 м Татьяна Чебыкина, Тимофей Чалый, Андрей Минжулин, Олег Григорьев, Андрей Сафронов, Мария Аглицкая, Дженнифер Акиниймика и Марк Бурдин.

Сначала за своих коллег по сборной на сайте федерации голосовали легкоатлеты из национальной команды, а в четверг представленный список был окончательно согласован с президиумом ВФЛА с помощью заочного голосования. В течение ближайших дней комиссия предложит на утверждение кандидатуры председателя, его заместителя и секретаря.

Елена Исинбаева, которая также состоит в комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК), отметила, что этот опыт ей очень пригодится.

- Я хотела бы поблагодарить всех, поддержавших мою кандидатуру, за оказанное доверие. Стать частью комиссии спортсменов ВФЛА - большая ответственность для меня, - приводит слова Исинбаевой пресс-служба ВФЛА. - Я надеюсь на слаженную и плодотворную работу всех членов комиссии и активное взаимодействие с теми, чьи интересы мы будем представлять - нашими легкоатлетами. Ведь один в поле не воин, а вместе - мы сила. Я убеждена, что голос спортсменов должен быть услышан, они должны принимать самое активное участие как в работе самой комиссии, так и в процессе принятия решений. Будем вместе действовать так, чтобы результат говорил сам за себя.

Одна из основных задач для нашей легкой атлетики - восстановление членства ВФЛА в международной организации World Athletics. Не менее двух спортсменов будут делегированы в состав соответствующей комиссии, куда также войдут представители Российского антидопингового агентства, Олимпийского комитета России и Министерства спорта РФ. Это была одна из рекомендаций World Athletics, которая возобновила процесс выдачи нейтрального статуса нашим атлетам, а также выписала ВФЛА штраф в размере 5 миллионов долларов за нарушения, допущенные предыдущим руководством в так называемом "деле Лысенко".

- На мой взгляд, свет в конце туннеля есть, - считает Исинбаева. - Уверена, что ВФЛА при поддержке всех заинтересованных сторон и в тесном взаимодействии с нашей комиссией добьется положительного результата в этом вопросе.

Напомним, что чемпионы мира Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова, летавшие в Монако на прием к главе World Athletics и сделавшие все от них зависящее, чтобы Себастьян Коэ услышал их позицию, отказались от участия в выборах. Причиной послужило принятие нового положения о комиссии без каких-либо консультаций со спортсменами. Звездное трио, которое выступало с критикой предыдущего руководства, не нашло общий язык и с новым президентом Евгением Юрченко. Однако наши чемпионы пообещали и дальше отстаивать права российских легкоатлетов.

Между тем

World Athletics назвала новые даты летнего чемпионата мира. Турнир пройдет с 15 по 24 июля 2022 года.

Изначально ЧМ, который проводится раз в два года, должен был состояться в августе 2021 года в американском Юджине. Однако из-за переноса Олимпиады в Токио с 2020 на 2021 год, "Королеве спорта" тоже пришлось подвинуться в календаре.

- World Athletics одобрила новые даты после обширных дискуссий с организаторами двух других крупных турниров, которые должны пройти в июле - августе 2022 года, - Игр содружества в Бирмингеме и чемпионата Европы по летним видам спорта в Мюнхене, - говорится в пресс-релизе. - Спортсмены смогут принять участие во всех трех соревнованиях.