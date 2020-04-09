Есть ли продукты, которые помогают от коронавируса

Однако это миф. Нет ни одного продукта, который способен защитить нас от вируса, утверждает директор ФГБУН "ФИЦ питания и биотехнологии", член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Дмитрий Никитюк. Конечно, и чеснок, и лимон, и имбирь содержат полезные биологически активные соединения, но панацеей - средством, которое способно противостоять инфекции, они не являются.

Чеснок, имбирь, куркума, лимон полезны как для организма в целом, так и для иммунитета в частности, говорит профессор ФМБА России, врач персонифицированной медицины Маргарита Королева. Например, куркума богата железом, кальцием, фосфором, йодом, рядом витаминов и обладает иммуномодулирующими свойствами. А содержащийся в ней куркумин - природный антисептик, способный подавлять рост патогенной флоры в нашем кишечнике. Корень имбиря содержит витамины группы В, витамин С, внушительное количество кремния, бора и йода, много меди, а также сесквитерпен - вещество, способное подавлять рост вирусов. Кроме того, имбирь содержит аминокислоты.

Лимон является неплохим источником витамина С и хорошо поддерживает работу иммунной системы. Несмотря на кислый его вкус, он ощелачивает организм, а в условиях щелочной среды активность вирусной инфекции существенно снижается, обращает внимание Королева. Чеснок улучшает реологию крови и является натуральным антибиотиком (в составе аллицин), убивает большое число самых разнообразных бактерий, вирусов и паразитов уже на уровне кишечного тракта.

Иммунитет бывает специфический и неспецифический, уточняет врач-диетолог Ирина Лизун. Чтобы справляться с конкретным вирусом, будь то COVID-19 или обычный грипп, им нужно переболеть. Тогда иммунная система вырабатывает антитела. А когда мы пьем витамины, мы даем нашей иммунной системе общий способ защиты, это не защита от конкретного вируса. "Это все спекуляции и хайп", - уверена Лизун.

"Швепсу" приписывают лечебное действие от коронавируса, поскольку в нем содержится хинин, который считается одним из средств против малярии

Существует еще одна народная версия борьбы с коронавирусом. В соцсетях предлагают противостоять ему с помощью "Швепса". При его производстве в малых дозах используется хинин - один из алкалоидов коры хинного дерева, который считался одним из средств против малярии. И поскольку сейчас тестируют лекарство против коронавируса на основе противомалярийных препаратов, многие решили, что "Швепс" поможет при COVID-19. "Но это сильно притянуто за уши", - уверена диетолог.

Рацион

Звезды выбирают правильное питание

Ирина Безрукова, актриса театра и кино, телеведущая:

- Утро начинаю с горячей воды - натощак выпиваю полстакана. Пока готовлю завтрак, выпиваю еще пол-литра жидкости. Когда только начался карантин, я не ограничивала свое питание. Вероятно, так организм отреагировал на стрессовую ситуацию. Сейчас я вернулась к привычному рациону - системе раздельного питания. Благодаря ей я не раз приходила к нужному мне весу. Суть в разделении белков и углеводов за один прием пищи. Если это блюдо из мяса или птицы, то исключаются углеводы - хлеб, картофель и крахмалистые овощи, к примеру, кабачки. Кроме воды - стараюсь выпивать не менее двух литров в день - люблю чаи, в том числе травяные, завариваю кофе и цикорий.

Жасмин, российская певица:

- В интернете сейчас огромное количество шуток про то, что холодильник во время карантина - вещь опасная, что пижамы коварны и иногда лучше примерить брюки, а то есть риск не застегнуть их. Но я надеюсь 30 апреля успешно застегнуть брюки. Рацион изменился совсем немного. Всю неделю я придерживаюсь принципов правильного питания, и только один вечер в неделю, во время пятничного ужина с семьей, разрешаю себе абсолютно все. На диетах не сижу, просто стараюсь считать калории и соблюдать правильные пропорции БЖУ (белки, жиры, углеводы. - "РГ"). Мой рацион в основном - это овощи и рыба, в последнее время увлеклась салатами со всевозможными семенами и ростками.

Александр Олешко, актер, артист эстрады и кино, телеведущий, заслуженный артист России:

- Много не ем, не пью алкоголь, встаю в одно и то же время, делаю зарядку, работаю над собой, много читаю. Я должен быть в хорошей форме. Все, что я делаю сейчас, позволит после завершения карантина не потерять форму и не переживать, что наберу лишний вес. К этому делу я подошел очень осознанно. В первую неделю карантина занимался уборкой дома. Теперь я знаю, где и что лежит. Сейчас можно заняться наведением чистоты в своих мыслях, воспоминаниях, планах на будущее. Мне кажется, что сейчас наступил период включения мозгов. Нужно быть серьезным к себе, своему здоровью, своим близким. Ни в коем случае не пытаться кого-либо переделать. Стараться не накапливать обиды, спокойно и вежливо разговаривать друг с другом. Ведь накапливать обиды - значит накапливать свои будущие болезни.

Согдиана, российская певица:

- Сейчас появилось больше времени на приготовление еды. Если раньше это было паровое мясо, салаты - больше еда на скорую руку, то сейчас готовим более основательно. Это национальные блюда, в основном из узбекской кухни. Одно из них - ханум. Это рулет из теста с добавлением картофеля, готовится на пару. Чтобы держать себя в форме, стараюсь ограничивать порции, а также пить много воды. Она помогает снижать аппетит.

Подготовила Екатерина Петрова