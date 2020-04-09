FAB внес изменения в правила футбола об игре рукой и определении офсайда

Международный совет футбольных ассоциаций сообщил о внесении изменений в правила, касающиеся игры рукой и определения офсайда, а также уточнил некоторые моменты. Соответствующий документ опубликован на сайте Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB).

Определение игры рукой теперь будет проходить по линии подмышки. Игра той частью, которая ниже подмышки будет считаться рукой. Согласно изменениям, игра рукой у атакующего футболиста будет фиксироваться лишь в случае, если происходит непосредственно перед тем, как забивается гол или же возникает голевой момент.

Внесены коррективы и в определение офсайда. В случае если обороняющийся игрок умышленно играет рукой, то у атакующего футболиста офсайд фиксироваться не будет.

Также IFAB внес коррективы в работу видеоассистентов рефери. Они продолжат сообщать главному судье свои решения, однако теперь вердикт будет выносить арбитр в поле.