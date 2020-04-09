ФАС проверит информацию о росте цен на продукты

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки по информации о росте цен на продукты, сообщили в ведомстве.

"Служба проведет проверки по информации о росте цен, представленной депутатами Государственной Думы в ходе встречи с правительством, которая прошла 9 апреля", - говорится в сообщении.

Как отметили в ФАС, ведомство перешло на ежедневный мониторинг цен торговых сетей и несетевых магазинов. Помогают в этом активисты Общероссийского народного фронта. Также в ФАС работает "горячая линия".

По результатам мониторинга ФАС уже начала антикартельные проверки. Поскольку в стране профицит зерна и муки, достаточно запасов других продовольственных товаров, потому любое отклонение цены на продукты в сторону ее повышения - повод для расследования, отметили в ведомстве.

Таrже ФАС занимается профилактикой ценовых сговоров. Ранее уже были выданы предостережения исполнительному директору Руспродсоюза и вице-президенту Российского топливного союза, которые публично призывали к повышению цен на товары.