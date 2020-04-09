Новости

Минпросвещения: 94 процента школ вышли на дистанционное обучение 18:37
ФАС проверит информацию о росте цен на продукты 18:35
Стало известно о состоянии пострадавших в пожаре на химзаводе под Самарой 18:35
Кабмин выделил средства на стимулирование специалистов, борющихся с COVID-19 18:24
В Татарстане старшеклассникам из многодетных семей раздадут планшеты 18:24
На Кубани обнаружили виновников крупных лесных пожаров 18:16
Джордж Клуни выделил более 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом 18:13
Путин призвал обеспечить безопасность России в условиях пандемии коронавируса 18:12
В Пятигорске обезвредили мужчину, взявшего в заложники детей 17:57
В Бразилии найден "царь Земли" раннего триаса 17:42
Петербурженку, пригласившую гостей, оштрафовали на 15 тысяч рублей 17:40
В регионах сформирован запас более чем в 1 млн тест-систем на COVID 17:40
Министр здравоохранения Коми подал в отставку 17:20
Запущен сервис для интеллектуального заработка в условиях самоизоляции 17:14
Первый блок БелАЭС взят под охрану республиканским МВД 17:11
Видео: китаец проехал по надземному переходу, чтобы не делать крюк по шоссе 17:11
Исполнилось 10 лет с момента запуска "ледяного" спутника CryoSat-2 17:09
В Севастополе утвердили региональные премии медикам 16:55
В Ярославле на карантин по COVID-19 закрыли отделение больницы 16:53
По легендам коренных народов Севера снимут мини-сериал 16:51
Жителя Вологодской области будут судить за убийство малолетней дочери 16:50
Видео: дочери Миллы Йовович и Пола Андерсона спели "Антошку" по-русски 16:45
Минобороны нарастило число военных строителей новых медцентров 16:41
В Пятигорске мужчина взял в заложники сестру и племянников 16:38
В Петербурге два человека умерли от коронавирусной инфекции 16:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 18:35
Рубрика: Экономика

ФАС проверит информацию о росте цен на продукты

Текст: Евгений Гайва

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проведет проверки по информации о росте цен на продукты, сообщили в ведомстве.

"Служба проведет проверки по информации о росте цен, представленной депутатами Государственной Думы в ходе встречи с правительством, которая прошла 9 апреля", - говорится в сообщении.

Фото: iStock
Единороссы предложили Мишустину ограничить цены на продукты

Как отметили в ФАС, ведомство перешло на ежедневный мониторинг цен торговых сетей и несетевых магазинов. Помогают в этом активисты Общероссийского народного фронта. Также в ФАС работает "горячая линия".

По результатам мониторинга ФАС уже начала антикартельные проверки. Поскольку в стране профицит зерна и муки, достаточно запасов других продовольственных товаров, потому любое отклонение цены на продукты в сторону ее повышения - повод для расследования, отметили в ведомстве.

Таrже ФАС занимается профилактикой ценовых сговоров. Ранее уже были выданы предостережения исполнительному директору Руспродсоюза и вице-президенту Российского топливного союза, которые публично призывали к повышению цен на товары.

Экономика Товары и цены Правительство ФАС

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Минздрав расширил перечень препаратов, рекомендованных для лечения COVID-19
Минтранс опроверг приостановку вывозных рейсов в российские регионы
Названа причина взрыва в центре Москвы
Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы
Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных
Карантин снизит цены на жилье
Какие законы вступают в силу в апреле