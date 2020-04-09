Фото: 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Бессменный художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш", 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.
Об этом он сообщил накануне в Instagram, опубликовав фото супруги с младенцем из роддома.
"Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу - мамочку и, конечно же, себя с рождением СЫНА!" - написал кинематографист в качестве комментария.
Наследника пара назвала Филиппом, вес младенца - 3 кг 830 гр., рост - и 56 см.
Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский поженились три года назад, Белоцерковская - третья жена режиссера.