Фото: 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Бессменный художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш", 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.

Об этом он сообщил накануне в Instagram, опубликовав фото супруги с младенцем из роддома.

"Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу - мамочку и, конечно же, себя с рождением СЫНА!" - написал кинематографист в качестве комментария.

Наследника пара назвала Филиппом, вес младенца - 3 кг 830 гр., рост - и 56 см.

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский поженились три года назад, Белоцерковская - третья жена режиссера.