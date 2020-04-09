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Фото: 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз

Новости
    09.04.2020, 10:51
Текст:   Олег Усков

Бессменный художественный руководитель детского юмористического киножурнала "Ералаш", 71-летний Борис Грачевский стал отцом в четвертый раз.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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Об этом он сообщил накануне в Instagram, опубликовав фото супруги с младенцем из роддома.

"Ура! Поздравляю мою очаровательную Катюшу - мамочку и, конечно же, себя с рождением СЫНА!" - написал кинематографист в качестве комментария.

Наследника пара назвала Филиппом, вес младенца - 3 кг 830 гр., рост - и 56 см.

Екатерина Белоцерковская и Борис Грачевский поженились три года назад, Белоцерковская - третья жена режиссера.

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