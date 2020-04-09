Французам приходится ждать погребения умерших от коронавируса до 21 дня

В Париже и столичном регионе Иль-де-Франс сектор похоронных услуг испытывает большие трудности из-за резкого роста числа жертв коронавирусной инфекции, охватившей страну. Ведь треть всех смертей во Франции, а на сегодняшний день это свыше 10 тысяч случаев, приходится как раз на столицу и окружающие ее департаменты.

"Пока у нас есть гробы, но существует опасность, что их скоро станет не хватать", - заявила руководительница Французской федерации ритуальных услуг Флоранс Фресс. По ее словам, местные похоронные агентства оказались в экстраординарной ситуации, когда нескончаемым потоком поступают обращения родственников тех, кто погиб от COVID-19. Морги госпиталей, похоронных бюро, траурных залов при кладбищах настолько переполнены, что властям пришлось реквизировать один из холодильных складов самого крупного в Европе оптового рынка Ранжис, что под Парижем. Его в срочном порядке переоборудовали под морг.

К тому же родным теперь приходится записываться в очередь, чтобы дождаться погребения или кремации близких. В этой ситуации максимальный срок похорон был увеличен с шести до 21 дня после даты смерти. По новым правилам на церемонии прощания не могут присутствовать более 10 человек. Строго запрещено прикасаться к гробу. При этом, по данным федерации, номенклатура этих изделий была сейчас сокращена: вместо прежних 15-20 вариантов предлагаются всего два-три самых ходовых по цене от 500 до 1000 евро. А в четверг произошел настоящий скандал. Оказывается, кто-то решил заработать на нынешней трагедии и парижанам, разместившим гробы в импровизированном морге рынка Ранжис, стали выставлять счет в 150 евро. Также была введена дополнительная плата 35 евро за каждые сутки сверх шести дней.