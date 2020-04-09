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09.04.2020 13:58
Рубрика: Происшествия

ФСИН открыла 49 лабораторий для тестирования заключенных на коронавирус

Текст: Владислав Куликов
На базе больниц Федеральной службы исполнения наказаний открыты лаборатории, которые будут проводить тестирование сотрудников ведомства и заключенных на коронавирус. Проверки уже начались.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"В территориальных органах ФСИН России открылись 49 ПЦР-лабораторий, в которых возможно проведение тестирования подозреваемых, обвиняемых, осужденных, а также сотрудников на новую коронавирусную инфекцию, - сообщили "РГ" в Федеральной службе исполнения наказаний. - В Москве сейчас работают две такие лаборатории, на базе больницы МСЧ-77 ФСИН России и Главного центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора ФСИН России. В настоящее время в этих лабораториях проведено уже свыше 1400 тестов на коронавирус".

Фото: EPA-EFE/STRINGER CHINA OUT
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В тех регионах, где нет собственных лабораторий для подобных исследований, тестирование проводят в учреждениях, подведомственных Роспотребнадзору. В тюремном ведомстве напомнили, что в казенных домах регионов, где растет число заболевших, введен режим особых условий.

"До особого распоряжения там приостановлен прием посылок и передач, не осуществляется вывоз подозреваемых, обвиняемых и осужденных на судебно-следственные действия, приостановлено предоставление длительных и краткосрочных личных свиданий, - рассказывают во ФСИН. - Однако, чтобы осужденные, отбывающие наказание в виде лишения свободы не теряли связи с родственниками, в учреждениях организованы видеосвидания".

В тех регионах, где действует режим особых условий, новых арестованных принимает лишь один следственный изолятор. Срок пребывания новичков на карантине увеличен до 21 дня.

"Дополнительные дезинфекционные мероприятия с применением современных бактерицидных средств и облучателей проводятся на всех без исключения объектах уголовно-исполнительной системы, - рассказывают в тюремном ведомстве. - На время службы личному составу выдаются средства индивидуальной защиты - маски для защиты органов дыхания, перчатки, дезинфицирующие средства. Медико-санитарные части, которые работают круглосуточно, обеспечены необходимым запасом лекарственных препаратов. Медицинские работники вдвое увеличили количество обходов и осмотров. При первых появлениях респираторного заболевания у подозреваемых, обвиняемых, осужденных в обязательном порядке проводятся лабораторные исследования на коронавирус".

ФСИН увеличит производство дезинфекторов

Главная цель: не допустить инфекцию в места не столь отдаленные. В ведомстве подчеркивают, что на сегодняшний день не допущено ни одного случая заболевания коронавирусом среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы ситуация остается стабильной и управляемой.

При этом в тюремном ведомстве особо обратили внимание, что несмотря на введение строгих ограничительных мероприятий, ФСИН России полностью соблюдает права заключенных под стражу граждан на защиту. "Для адвокатов, следователей, защитников введен особый порядок посещений учреждений, предусматривающий общение через стеклянные перегородки и использование средств индивидуальной защиты", рассказали в службе.

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