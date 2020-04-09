Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 109-ФЗ "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О связи"

Принят Государственной Думой 1 апреля 2020 года

Одобрен Советом Федерации 2 апреля 2020 года

Статья 1

Внести в пункт 3 статьи 24 Федерального закона от 7 июля 2003 года N 126-ФЗ "О связи" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 28, ст. 2895; 2011, N 9, ст. 1205; N 27, ст. 3880; N 50, ст. 7366; 2015, N 29, ст. 4389; 2016, N 15, ст. 2066; N 18, ст. 2498; N 26, ст. 3873; 2018, N 17, ст. 2419) следующие изменения:

1) абзацы третий - пятый изложить в следующей редакции:

"Федеральный орган исполнительной власти в области связи в течение сорока рабочих дней со дня получения им соответствующего заявления гражданина Российской Федерации или заявления российского юридического лица (российских юридических лиц):

принимает решение о присвоении (назначении) радиочастоты или радиочастотного канала для радиоэлектронных средств гражданского назначения;

размещает на официальном сайте федерального органа исполнительной власти в области связи в информационно телекоммуникационной сети "Интернет" информацию о принятии соответствующего решения;";

2) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:

"подготавливает разрешение на использование радиочастот или радиочастотных каналов.";

3) абзацы шестой - девятый считать соответственно абзацами седьмым - десятым.

Статья 2

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2020 года.

Президент Российской Федерации В. Путин