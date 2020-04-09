Галкин запустил в Instagram "сериал" про советских сатириков

До чего только не додумаются наши артисты, сидя дома в самоизоляции. Вот, например, Максим Галкин запустил у себя в Instagram "сериал", в котором пародирует советских сатириков. Причем, говорят они исключительно о коронавирусе. Первый - конечно же, Жванецкий. Второй - Семен Альтов. Подписавшись на аккаунт, можно смотреть ролики, в которых артист шутит на злобу сегодняшнего дня. О закупках туалетной бумаги, о том, как лечатся алкоголем и шьют маски, чтобы выжить и о многом другом.
"Начиная с сегодняшнего дня, представляю вам недельный ностальгический сериал "Советская эстрада о карантине" Сидя дома, представил себе, как бы наши любимые сатирики шутили о нынешней ситуации в советские времена. 1 серия - Жванецкий", - так представляет свой проект Максим Галкин.
Видео, где он пародирует Жванецкого, за сутки набрало более полутора миллиона просмотров. Друзья-знаменитости не стесняются комментировать, бурно выражая свой восторг талантом артиста.