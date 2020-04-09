Галкин запустил в Instagram "сериал" про советских сатириков

"Начиная с сегодняшнего дня, представляю вам недельный ностальгический сериал "Советская эстрада о карантине" Сидя дома, представил себе, как бы наши любимые сатирики шутили о нынешней ситуации в советские времена. 1 серия - Жванецкий", - так представляет свой проект Максим Галкин.

Видео, где он пародирует Жванецкого, за сутки набрало более полутора миллиона просмотров. Друзья-знаменитости не стесняются комментировать, бурно выражая свой восторг талантом артиста.