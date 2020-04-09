Газетная индустрия в США из-за отсутствия рекламы оказалась на грани краха. Одна за другой во время пандемии коронавируса газеты переходят исключительно на электронные версии, а сами печатные издания, особенно на уровне округов и небольших городов, закрываются или вынуждены увольнять большую часть сотрудников.

Так, закрылась популярная газета The Stranger, которая распространялась бесплатно каждую вторую неделю в Сиэтле. Этот город находился в эпицентре первой вспышки коронавируса в США. В считанные дни после введения режима изоляции и закрытия ряда предприятий и организаций рухнул рекламный бизнес газеты. Закрылись кинотеатры, музыкальные клубы, концертные залы и центры искусств. Они не только давали рекламные объявления в издании, но размещали в своих помещениях стойки с бесплатными газетами для клиентов. Газета Portland Mercury также прекратила выпуск своей печатной версии - были уволены 10 из 18 штатных сотрудников.

Газетный холдинг, который владеет USA TODAY и более чем 250 местными газетами, заявил сотрудникам, что начнет ряд немедленных мер по минимизации расходов, включая программу сокращения сотрудников в апреле, мае и июне в результате экономического давления, вызванного пандемией. McClatchy, один из крупнейших американских новостных издателей, находится на грани банкротства. Tampa Bay Times, крупнейшая газета Флориды, будет выходить только два раза в неделю по средам и воскресеньям, начиная со следующей недели. Этот шаг, по словам издателя Пола Таша, должен помочь ей компенсировать падение доходов от рекламы на 50% во время пандемии. По оценке аналитиков, американские газеты могут сократить сроки выхода и количество полос ежедневных изданий, урезать количество печатных изданий или вообще прекратить печататься.