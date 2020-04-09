Где содержатся витамины, способные повысить иммунитет к коронавирусу

Во время обострения вирусных инфекций врачи особенно рекомендуют такие витамины, как С, A, Е, D, а также такие микроэлементы, как цинк, медь и селен.

Как рассказали "Российской газете" специалисты медицинского отдела компании "Эвалар", витамины можно подобрать в аптеке, а можно получать их и из продуктов. Так, витамин С содержится в свежем и сухом шиповнике, красном сладком перце.

Витамином А богата морковь, печень, сливочное масло. Витамин D есть в рыбьем жире, сельди, кете.

Цинком богаты устрицы, зародыши пшеницы, семена кунжута и льна. Медь можно получить, употребляя тунец, кальмар, омары, говядину, печень. Селен присутствует в бразильских орехах, кальмаре, осьминоге, печени.

Витамин С повышает устойчивость организма к заболеваниям. Иными словами, способствует выработке антител к вирусам и инфекциям. Витамин А делает человеческий организм более устойчивым к вирусам и бактериям. Витамин D имеет много положительных свойств. Например, защищает в организме рецепторы к витамину D в органах иммунной системы и в иммунокомпетентных клетках: лимфоцитах Т и В, макрофагах, моноцитах. Поддерживает достаточный уровень холекальциферола в организме, который исключительно важен для профилактики инфекционных заболеваний.

Микроэлемент цинк повышает продукцию интерферона и подавляет воспроизведение вируса. Медь обладает противовоспалительным действием, за счет чего человеку легче справляться с различными воспалительными заболеваниями, часто обусловленными инфицированием организма. Воздействуя вместе с аскорбиновой кислотой, медь мешает проникновению в организм воспалителей и микробов. Селен играет ключевую роль в окислительно-восстановительном балансе, в том числе защите ДНК клетки от повреждений вирусами.

В то же время член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рекомендует принимать витамины в таблетках только по назначению врача. При всей полезности у некоторых людей могут быть противопоказания к каким-то витаминам или микроэлементам. Поэтому для достижения эффекта повышения иммунитета нужно посоветоваться с доктором.