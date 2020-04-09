Генсек ООН призвал власти Йемена и хуситов начать переговоры

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал правительство Йемена и йеменских мятежников из движения "Ансар Алла" (хуситы) начать переговоры.

В среду арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией объявила о прекращении огня в Йемене сроком на две недели, которое вступит в силу с 12.00 четверга. Генсек приветствовал данный шаг, который, по его мнению, может помочь продвинуть усилия по достижению мира, а также по борьбе страны с пандемией COVID-19.

"Теперь я призываю власти Йемена и "Ансар Алла" добросовестно и без предварительных условий вступить друг с другом в переговоры", - цитирует генсека РИА Новости.

Между тем, в четверг стало известно, что хуситы запустили ракету в сторону йеменского города Мариб, также был обстрелян портовый город Ходейду. По мнению министра информации Йемена Муаммара аль-Эрьяни, эти атаки "подчеркивают равнодушие хуситов к миру".

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и хуситами продолжается с 2014 года. На стороне властей с 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией.