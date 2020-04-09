Генштаб: Выпускники школ этой весной призываться не будут

Новости

СК начал проверку после взрыва в центре Москвы 15:37
Джеймс Ганн поделился подробностями о третьих "Стражах Галактики" 15:33
В Австрии разработали приложение для обнаружения инфицированных Covid-19 15:30
Президент Молдавии призвал не ходить в церковь на Пасху 15:26
В Нижегородской области произошел пожар со взрывом газовых баллонов 15:19
Больницу Севастополя сделали обсерватором из-за случая коронавируса 15:17
Зарубежные СМИ ошибочно сообщили о допинге у фигуристки Степановой 15:15
В Йошкар-Оле умерла 37-летняя пациентка с коронавирусом 15:14
Haval выпустит доступный рамный внедорожник 15:10
Видео: Красноярцы решили спасти запертых в клетке истощенных медведей 15:09
Академик Кибовский открыл культурный канал на YouTube 15:08
Создан "пластырь" для восстановления сердца после инфаркта 15:07
В Нидерландах 107-летняя женщина вылечилась от коронавируса 15:06
В Петербурге начался сезон разводных мостов 15:04
Вузы станут работодателями для студентов 15:02
Названа причина взрыва в центре Москвы 14:57
Нижегородка заразилась COVID-19 после визита к косметологу на дом 14:56
Сергей Шнуров станет экскурсоводом Третьяковки 14:54
25-летняя рэп-исполнительница Чинна Роджерс умерла от передозировки 14:54
Северный флот вернул корабли на береговые базы из-за шторма 14:39
Военные поисковики обнаружили в Ленобласти 75 останков красноармейцев 14:39
Минск прокомментировал решение ЕС о помощи для борьбы с коронавирусом 14:29
В Екатеринбурге женщина подкинула ребенка охраннику торгового центра 14:29
Нашествие хамсы в крымском поселке сняли на видео 14:28
В калининградском городе убрали скамейки из-за COVID-19 14:27
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 6 по 12 апреля
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Почему нельзя отменять ЕГЭ в России
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
Водружение знамени над Рейхстагом воссоздали в виртуальной реальности
09.04.2020 14:13
Рубрика: Власть

Генштаб: Выпускники школ этой весной призываться не будут

Текст: Александр Степанов
Из-за пандемии коронавируса призывники в ходе весеннего призыва не вызываются в военкоматы, беседы с ними проводятся по телефону или по видеосвязи. Об этом сообщил начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ Валерий Герасимов на служебном совещании.
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС Фото: Валентин Спринчак/ТАСС
Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Он отметил, что в ходе бесед призывникам рассказывают о переносе сроков явки в военкомат для проведения медицинского освидетельствования, а также о порядке и сроках работы призывных комиссий. По словам начальника Генштаба, информирование призывников в режиме онлайн проводится из-за того, что повестки для явки в военкомат были разосланы еще в марте до обострения эпидемиологической обстановки.

Фото: Александр Мельников / РИА Новости
Всех призывников перед отправкой в войска протестируют на коронавирус

"Прибытие призывников в военкоматы предусмотрено в зависимости от обстановки в регионах, везде по разному", - сказал Герасимов. Он уточнил, что студенты, которые завершают обучение в вузах, лицеях или техникумах, будут вызваны на призывные пункты после сдачи выпускных экзаменов.

Начальник Генштаба также отметил, что школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, призываться на военную службу весной этого года, не будут. "Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения", - сказал Герасимов.

По его словам, это отсрочка коснется около 15 тысяч школьников.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Российские призывники отправятся к местам службы не ранее 20 мая

Герасимов напомнил, что всего в ходе весенней призывной кампании в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования будет направлено 135 тысяч человек.

Сейчас военкоматы завершают изучать документы призывников, поступившие из медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов. "Эти документы характеризуют состояние здоровья, уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества призывников", - сказал Герасимов.

Заседания призывных комиссий начнут проводится с начала мая, а также в июне и июле.

В связи с пандемией коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение об отправке молодого пополнения в войска после 20 мая.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Генштаб ВС РФ Призыв в армию Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Названа причина взрыва в центре Москвы
Кремль не отзывал приглашения лидерам на Парад Победы
Мишустин подписал постановление об упрощенном порядке регистрации безработных
Минздрав перечислил основные симптомы COVID-19
Россия готова обсуждать сокращение добычи нефти
Борис Грызлов: Ряд политиков Запада ведет наступление на память о Победе
Какие меры приняло правительство для поддержки населения и бизнеса