Генштаб: Выпускники школ этой весной призываться не будут

Он отметил, что в ходе бесед призывникам рассказывают о переносе сроков явки в военкомат для проведения медицинского освидетельствования, а также о порядке и сроках работы призывных комиссий. По словам начальника Генштаба, информирование призывников в режиме онлайн проводится из-за того, что повестки для явки в военкомат были разосланы еще в марте до обострения эпидемиологической обстановки.

"Прибытие призывников в военкоматы предусмотрено в зависимости от обстановки в регионах, везде по разному", - сказал Герасимов. Он уточнил, что студенты, которые завершают обучение в вузах, лицеях или техникумах, будут вызваны на призывные пункты после сдачи выпускных экзаменов.

Начальник Генштаба также отметил, что школьники, которым предстоит сдать ЕГЭ, призываться на военную службу весной этого года, не будут. "Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения", - сказал Герасимов.

По его словам, это отсрочка коснется около 15 тысяч школьников.

Герасимов напомнил, что всего в ходе весенней призывной кампании в Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования будет направлено 135 тысяч человек.

Сейчас военкоматы завершают изучать документы призывников, поступившие из медицинских и образовательных организаций, правоохранительных органов. "Эти документы характеризуют состояние здоровья, уровень образования, профессиональные и морально-деловые качества призывников", - сказал Герасимов.

Заседания призывных комиссий начнут проводится с начала мая, а также в июне и июле.

В связи с пандемией коронавируса министр обороны РФ Сергей Шойгу принял решение об отправке молодого пополнения в войска после 20 мая.