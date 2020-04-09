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Google запретил использовать популярный Zoom

Текст:   Антон Благовещенский
09.04.2020,  
16:24
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

На служебных компьютерах сотрудников Google запрещено использовать популярное приложение для видеосвязи Zoom. Об этом говорится во внутреннем письме, которое было разослано работникам компании, пишет BuzzFeed.

На фоне вынужденной самоизоляции и перехода на удаленный режим работы во многих странах мира использование Zoom резко выросло. Однако сервис, как утверждают в Google, не соответствует стандартам безопасности компании, поэтому его использование будет невозможно.

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В распоряжении сотрудников есть собственный продукт Google, который называется Meet и имеет те же возможности, что и Zoom.

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