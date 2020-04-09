Google запретил использовать популярный Zoom

На служебных компьютерах сотрудников Google запрещено использовать популярное приложение для видеосвязи Zoom. Об этом говорится во внутреннем письме, которое было разослано работникам компании, пишет BuzzFeed.

На фоне вынужденной самоизоляции и перехода на удаленный режим работы во многих странах мира использование Zoom резко выросло. Однако сервис, как утверждают в Google, не соответствует стандартам безопасности компании, поэтому его использование будет невозможно.

В распоряжении сотрудников есть собственный продукт Google, который называется Meet и имеет те же возможности, что и Zoom.