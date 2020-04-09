Госдума обсудит 14 и 17 апреля инициативы по поддержке бизнеса и граждан

Госдума проведет пленарные заседания 14 и 17 апреля, где будут рассмотрены инициативы по поддержке бизнеса и граждан. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета нижней палаты.

- Речь идет в первую очередь о рассмотрении приоритетных законопроектов, которые мы ждем от правительства, - пояснил он. - Это законодательные инициативы, направленные на оказание поддержки нашим гражданам, малому и среднему предпринимательству, решения других вопросов, которые сегодня ждут от нас граждане.

Депутаты собираются оформить предложения президента, связанные с обязательным страхованием и доплатами медикам, а также новые инициативы, связанные с поддержкой отечественного производства и бизнеса.

Как ранее заявил Владимир Путин, с апреля в течение трех месяцев будет сделана специальная федеральная выплата тем, кто непосредственно работает с больными коронавирусом. Для врачей - 80 тысяч рублей, для фельдшеров и медсестер - 50 тысяч рублей, для младшего медицинского персонала - 25 тысяч рублей в месяц, для врачей скорой помощи - 50 тысяч рублей в месяц, фельдшеров, медсестер и водителей - 25 тысяч. Также все они получат повышенные страховые гарантии за счет федерального бюджета.

Были объявлены также новые решения по поддержке бизнеса. Среди них - распространить на пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку по уплате страховых взносов в соцфонды на шесть месяцев. Кроме того, планируется разрешить гасить налоговую задолженность ежемесячно равными долями в течение не менее года после окончания отсрочки.

Президент назвали и меры по поддержке граждан. Во-первых, в апреле, мае и июне семьям, имеющим право на маткапитал, будет выплачено по пять тысяч рублей ежемесячно на каждого ребенка до трех лет включительно. Во-вторых, в июне начнутся выплаты семьям с детьми от трех до семи лет. Их получат и те, кто временно признан безработным, вне зависимости от прежнего дохода. В-третьих, те, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 1 марта, в апреле, мае и июне получат автоматически пособие по безработице по верхней планке - в размере МРОТ - 12 тысяч 130 рублей.

Из других мер - семьи с детьми, где родители временно безработные, на три месяца дополнительно получат по три тысячи рублей ежемесячно на каждого ребенка. И, наконец, правительство рассмотрит возможность сделать доступными для большего числа людей каникулы по кредитам.