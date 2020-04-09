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09.04.2020 20:50
Рубрика: Общество

Хроника коронавируса

Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 78(8132)
Корнелия Рас из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, переболевшим COVID-19. Фото: rijnmond.nl Корнелия Рас из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, переболевшим COVID-19. Фото: rijnmond.nl
Корнелия Рас из Нидерландов стала самым пожилым человеком в мире, переболевшим COVID-19. Фото: rijnmond.nl

14:16 Излечился столетний пациент

Женщина в возрасте 107 лет из Нидерландов вылечилась от коронавируса нового типа, сообщило РИА Новости со ссылкой на местное издание. Как отмечается, во Всемирной организации здравоохранения женщину признали самым пожилым пациентом с коронавирусом в мире.

Фото: iStock
Хорошая погода названа фактором распространения коронавируса

14:10 Фейк проверяют

Следственный комитет (СК) начал проверку по факту размещения ложной новости в Telegram-канале о заражении коронавирусом 44 медиков в Саратовской области, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК РФ. Следователи устанавливают личность разместившего фейк. Ответственность за публикацию таких материалов предусмотрена в Уголовном кодексе.

14:00 Вывозные рейсы в регионы остановили

Вывоз российских граждан из-за рубежа в регионы страны приостановлен, так как на эти рейсы не получается набрать необходимое количество пассажиров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на источник. В минтрансе заявили, что вывозные рейсы в регионы страны не приостанавливались, сообщил ТАСС.

13:20 Перечень препаратов расширили

Минздрав расширил перечень препаратов, рекомендованных для лечения коронавируса, с шести до девяти. Как говорится во временных методических рекомендациях, выпущенных минздравом, перспективными для лечения COVID-19 является группа противомалярийных средств: хлорохин, гидроксихлорохин, мефлохин. Также в комбинации можно использовать лопинавир+ритонавир, азитромицин (в комбинации с гидроксилорохином), препараты интерферонов.

Кроме того, в минздраве отметили, что кондиционеры повышают риск распространения и заражения новой коронавирусной инфекцией в непроветриваемых помещениях.. В зонах высокого риска распространения инфекции использование кондиционеров комнатного типа должно быть исключено, так как они фактически повышают риск инфицирования, отметили в министерстве. Сплит-системы способствуют поддержанию высоких концентраций инфекционного аэрозоля при блокированной естественной вентиляции.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Кабмин выделил средства на стимулирование специалистов, борющихся с COVID-19

13:00 Лечат переливанием крови

В Москве в Институте скорой помощи имени Склифосовского и московской городской больнице N 52 впервые применили переливание больным COVID-19 крови плазмы крови уже вылечившихся доноров. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову. В крови выздоровевших пациентов присутствуют антитела, поэтому ее можно использовать для лечения. Технологию одобрил клинический комитет по борьбе с коронавирусной инфекцией.

12:58 Госэкзамены не отменят

Минобрнауки России не будет отменять в 2020 году госэкзамены и защиту дипломов из-за ухудшения эпидемиологической ситуации, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью телеканалу РБК. Экзамены можно провести в онлайн-формате, пояснил он.

11:17 Оценили положительно

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович считает, что меры по борьбе с коронавирусом, принятые в России, помогут предотвратить взрывной рост заболеваемости, передает РИА Новости. В ВОЗ считают оправданными ограничения, которые как в Москве, так и в других регионах вводят только после тщательного анализа рисков и сложившейся ситуации.

Фото: Сергей Куксин/РГ
Главврачи объединились в поисках лучших схем лечения COVID-19

08:59 Стационары делить не будут

В Москве предложили не делить стационары на предназначенные для лечения коронавируса и стационары, предназначены для лечения пневмонии, сообщил оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

По мнению врачей, подавляющее большинство случаев пневмонии вызваны коронавирусом нового типа. Потому если при эвакуации в стационар у пациента еще нет результатов теста, но при обследовании в приемном отделении выявляются КТ-признаки пневмонии COVID-19 с характерными клиническими проявлениями, то он госпитализируется в стационар.

Данные о заболевших

За последние сутки в России подтверждено 1459 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 в 50 регионах. Всего по состоянию на четверг, 9 апреля, в России зарегистрирован 10 131 случай коронавируса в 81 регионе. Больше всего заболевших за сутки в Москве - 857 человек. По данным Оперативного штаба, всего за весь период зафиксировано 76 летальных исходов, выздоровели 698 человек.

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