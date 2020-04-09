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09.04.2020 16:24
Рубрика: В мире

На Амазонке найдены "искусственные острова" возрастом 10000 лет

Текст: Денис Передельский
Фото: Umberto Lombardo from the University of Bern Фото: Umberto Lombardo from the University of Bern
Фото: Umberto Lombardo from the University of Bern

Международная команда ученых представила новое исследование, доказывающее, что самые ранние жители дельты Амазонки в Боливии еще около 10000 лет назад создали тысячи искусственных "лесных островов", когда одомашнивали дикорастущие растения для выращивания пищи.

Работа опубликована в журнале Nature, а коротко о ней рассказывает EurekAlert. Исследование представляет собой беспрецедентный по масштабу анализ 61 археологического памятника, идентифицированного с помощью дистанционного зондирования. С виду это обычные участки леса, окруженные саванной.

Фото: Egypt Ministry of Antiquities
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Однако оказалось, что тысячи таких участков в далеком прошлом были искусственно созданы человеком. Опытные образцы были получены учеными с 30 таких "лесных островов", которые представляют собой заросшие курганы, а на четырех из них были проведены археологические раскопки.

Открытие курганов является свидетельством того, что люди оказали огромное влияние на этот регион. Известно, что они прибыли сюда около 10000 лет назад. Теперь стало понятно, что эти люди изменили ландшафт, когда начали культивировать кассаву (клубнеплодное тропическое растение рода Маниок) и сквош (одна из многочисленных съедобных разновидностей тыквы).

По подсчетам ученых, только на территории современного региона Льянос-де-Моксос в северной Боливии древними людьми было создано порядка 4700 "лесных островов". Эта область саванны наполняется влагой с декабря по март, а с июля по октябрь в ней царит засуха.

Ученые подметили, что курганы остаются над уровнем воды в течение сезона дождей, позволяя деревьям расти на них. Также исследователи считают, что эти курганы не просто способствовали изменению ландшафта. Они начали формировать известную нам дельту Амазонки на 8000 лет раньше, чем считалось до сих пор.

Исследование также подтверждают, что эта часть Амазонки является одним из самых ранних центров одомашнивания растений в мире. До сих пор считалось, что таких центров на Земле было четыре - по два в Старом и Новом свете. Полученные ранее генетические и археологические данные свидетельствуют о том, что около 11000 лет назад люди одомашнили там растения.

Юго-западная Амазония является, судя по всему, пятым таким центром. Ученым при помощи электронных микроскопов удалось задокументировать свои выводы. Так, в современных тропических лесах они обнаружили маниок возрастом 10350 лет, тыкву возрастом 10250 лет и кукурузу возрастом 6850 лет.

Эти растения выращивались на "лесных островах". Люди выбрали их потому, что они богаты углеводами и просты в приготовлении. Вероятно, именно эти растения обеспечивали местных жителей значительной долей калорий. Также они питались мясом и рыбой.

"Археологи, географы и биологи много лет утверждали, что юго-западная Амазония была вероятным центром раннего одомашнивания растений, потому что многие важные сорта, такие как маниок, тыква, арахис и некоторые сорта перца чили и бобов генетически очень близки к диким растениям, произрастающим здесь, - говорит соавтор исследования Умберто Ломбардо из Университета Берна. - Однако до недавнего времени ученые не раскапывали в этом регионе археологические памятники, которые могли бы рассказать о доколумбовом одомашнивании этих глобально важных культур".

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