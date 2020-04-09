Испания вернется к нормальной жизни не раньше июня

При самом благоприятном сценарии Испания вернется к нормальной жизни не раньше 1 июня. Об этом говорится в исследовании, проведенном консалтинговой компанией Boston Consulting Group и к которому получила доступ газета El Mundo.

Эксперты проанализировали опыт Китая в борьбе с коронавирусом и на основе данных из Центра коронавирусных исследований Университета Джона Хопкинса (США) подготовили прогнозы для разных стран мира. Всех их объединяет мысль, что эпидемия в каждой отдельно взятой стране закончится через 8-12 недель после того, как будет пройден пик (обычно это происходит через три недели после введения карантина и при условии, что его соблюдают). По мнению исследователей, в Испании он пришелся на первые дни апреля. Таким образом, в лучшем случае ограничительные меры в Испании будут отменены к 1 июня, при неблагоприятном развитии ситуации - к 3 июля.

В исследовании отмечается, что возможность для отмены карантина наступит через 10-14 недель после его объявления. Столь большой разброс объясняется тем, что в Китае и Индии, например, ограничения на передвижение ввели в тот же день, когда стало известно о десятом скончавшемся от коронавируса, в Европе же ждали еще 10 (Франция), а то и 15 дней (Италия). Власти Испании оказались порасторопнее, режим ЧП был введен через неделю после 10-й смерти. А быстрее всего среагировали в Норвегии, ограничения ввели за 12 дней до того, как уровень смертности достиг этой планки.

Впрочем, определенные коррективы вносят другие факторы, такие как количество больничных коек на душу населения, смертность от болезней дыхательной системы, эффективность решений правительства.