Исполнилось 10 лет с момента запуска "ледяного" спутника CryoSat-2

Десять лет исполнилось с момента запуска спутника CryoSat-2 с космодрома Байконур. Аппарат Европейского космического агентства, собирающий информацию о ледяном и снежном покровах Земли, был рассчитан на три года службы. Однако он уже проработал на орбите в три раза дольше и, по оценкам специалистов, сможет исправно прослужить до конца 2021 года.

Эксперты прозвали этот спутник "ледяным". И не случайно. CryoSat-2 успешно передал почти 350 терабайт данных об изменении ледяного покрова Земли. Это можно сравнить с информацией, которая хранится на книжной полке длиной в 1400 (!) км. Кроме того, благодаря данным, полученным со спутника, ученые стали лучше понимать особенности криосферы и ее влияния на климат Земли.

Так, благодаря CryoSat, удалось установить, что таяние льда в Антарктике с 1992 года повысило уровень моря на 7,6 мм. Причем две пятых этого подъема (3,0 мм) произошли за последние пять лет. А всего льда в Антарктике хватит на то, чтобы повысить уровень мировых океанов на 58 метров. Одна Гренландия "потеряла" 226 миллиардов тонн льда только за минувшие шестнадцать лет.

CryoSat ESA - первая альтиметрическая миссия, предназначенная для точного измерения толщины морского льда и краев ледяного покрова. Спутник оснащен двухантенным радаром SIRAL, который сканирует поверхность с точностью от одного до трех сантиметров.