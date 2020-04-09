Кабмин поддержал предложения "ЕР" по расширению кредитных каникул

Правительство согласно с предложением партии "Единая Россия" о повышении максимальных размеров потребительских и ипотечных кредитов для получения гражданами кредитных каникул.

"Мы их поддерживаем и уже взяли в работу", - заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе консультаций с руководством фракции "Единая Россия" в Государственной Думе. Аналогичное поручение о расширении механизма поддержки населения дал президент.

Кабинет министров, по словам Мишустина, намерен в ближайшие дни принять соответствующие решения. "Наша общая задача - сделать так, чтобы как можно больше людей смогли воспользоваться этими льготами", - сказал он.

Также в кратчайшие сроки правительство рассчитывает внести в Госдуму ряд законопроектов, направленных на реализацию последних поручений главы государства. Михаил Мишустин надеется, что депутаты "Единой России" вместе с другими думскими фракциями окажут поддержку. "Мы смогли бы оперативно принять новые нормы, чтобы они быстрее заработали в интересах граждан", - считает премьер.