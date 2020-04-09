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Рубрика: Власть

Возврат за лечение

Утвержден новый перечень медуслуг, за которые можно получить налоговый вычет
Текст: Владимир Кузьмин, Елена Манукиян
Правительство обновило перечни платных медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения, за которые можно получить социальный налоговый вычет.
Фото: Istock Фото: Istock
Фото: Istock

Для его расчета будет учитываться плата за услуги первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях и в условиях дневного стационара; специализированной медицинской помощи, за исключением высокотехнологичной, в стационарных условиях; за услуги "скорой помощи", в том числе специализированной, вне медорганизаций, в амбулаторных условиях и стационаре. К вычету принимаются услуги по медицинской эвакуации и оказанные на санаторно-курортном лечении, а также отдельные виды паллиативной медицинской помощи, включая их оказание на дому.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В перечень дорогостоящих видов лечения правительство включило ортопедическое лечение при врожденном и приобретенном дефекте зубов, высокотехнологичную медицинскую помощь по соответствующему перечню, лечение бесплодия методом экстракорпорального оплодотворения, культивирования и внутриматочного введения эмбриона и паллиативную медицинскую помощь на дому с использованием медизделий для поддержания функций органов и систем организма человека.

Социальный налоговый вычет - это льгота по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ), которую можно оформить в налоговой инспекции по месту жительства. "За услуги на лечение в платной клинике деньги возвращаются из страховых взносов, которые уплачиваются по договору обязательного медицинского страхования, причем эта сумма не может превышать 120 тысяч рублей. У организации, которая оказывала медицинские услуги, должна быть российская лицензия на осуществление медицинской деятельности", - пояснила член Ассоциации юристов Настасья Машкова.

За лечение в платной клинике сумма вычета не может быть больше 120 тысяч рублей

Подать документы на налоговый вычет можно в течение трех лет с момента уплаты НДФЛ. Этот период предусмотрен статьей 78 Налогового кодекса РФ.

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